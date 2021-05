Kostenpflichtiger Inhalt: Zustand der Neusser Brücken untersucht : Der „Spaghettiknoten“ ist ein Sanierungsfall

Auch aus der Luft eindrucksvoll: Die „Spaghettiknoten“ genannte Brücke über den Verschiebebahnhof. Foto: Jana Bauch

Neuss In welchem Zustand sind die Brücken in Neuss? Das sollte die Stadt herausfinden, nachdem landesweit über Sanierungsstau diskutiert wird. Das TMN suchte – und fand: Die Brücke am Verschiebebahnhof muss saniert werden.