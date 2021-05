Freizeit im Rhein-Kreis Neuss : Spieletipps für draußen - wenn das Eckige ins Runde muss

Neuss Der Mai ist da, das Wetter wird (hoffentlich) besser und die Tage werden länger. Eine gute Gelegenheit für Spiele im Garten oder auf der Wiese im Park. Eine Familie in Neuss hat weniger bekannte Spielmöglichkeiten getestet. Ein Erfahrungsbericht.

Mit den eigenen Kindern oder dem Lebenspartner hat man schnell ein Team gebildet oder tritt gegeneinander an. Wegen anhaltender Kontaktbeschränkungen muss man auch in diesen Tagen die Spielkameraden noch im eigenen häuslichen Umfeld suchen, maximal eine Person eines fremden Haushalts ist erlaubt – und das gilt im privaten Bereich, genauso wie in der Öffentlichkeit.

Familie Pizzaleo, das sind die Eltern Matteo und Steffi mit ihren Töchtern Mia (15) und Gina (12), haben „von Nachbarn das Spiel Cornhole ausleihen können und wollen das mal testen,“ erzählt Steffi und greift nach einem mit Maiskörnern gefüllten Beutel aus Baumwolle. Cornhole ist in Amerika bei Barbecues sehr beliebt und setzt sich zusammen aus dem englischen Wort für Mais (Corn) und Loch (Hole). Der Mais muss also ins Loch. Aber wie soll das gehen? Man braucht eine feststehende, leicht geneigte Holzplatte, die im oberen Bereich ein Loch von circa 15 Zentimetern Durchmesser hat und je Team vier Wurfbeutel. Oft wird auch mit zwei Plattformen gespielt. In einem Abstand von ungefähr acht Metern wird nun versucht, die Beutel in das Loch zu werfen. „Drei Punkte gibt es, wenn der Beutel richtig durch das Loch fällt und einen wenn der Sack auf dem Holzbrett liegenbleibt – immerhin“, erklärt Gina und wirft die blauen Maisbeutel wieder zurück an die Ausgangslinie, wo Steffi zum nächsten Wurf ausholt.

Aufwendiger in der Vorbereitung ist Krocket, was nun alle gemeinsam ausprobieren: Hierbei gilt es, Bälle mit hammerförmigen Schlägern in einer bestimmten Reihenfolge durch Tore zu stoßen. Die Tore in der Version der Pizzaleos sind U-förmige Drahtbügel, die in den Boden gesteckt werden. Jetzt heißt es: Töchter gegen Eltern und Matteo überwacht den regelkonformen Aufbau: Das Spielfeld sollte eine Größe von 20 Metern haben und möglichst eben sein – gar nicht so einfach in dem Familiengarten. Die Tore können im Zick-Zack, im Kreis oder auf einer Linie aufgestellt werden. Die Hoistener Familie baut einen anspruchsvollen Parcours und schießt den Ball durch die ersten Tore. Auch krocketieren ist erlaubt: Dabei versucht der Spieler den Ball eines Mitspielers mit dem eigenen Ball zu treffen, um so einen Wettbewerbsvorteil herauszuspielen. Mia hat bald alle Tore passiert und startet mit dem Rückspiel, denn der Ball muss wieder zurück zum Startpfosten. Am Ende beweisen die Mädels das beste Ballgefühl und gehen als Gewinner aus dem Spiel hervor.