Sportlicher Leiter der Frauen- und Mädchenabteilung : Torsten Dix legt sein Amt beim 1. FC Viersen nieder

Fussball Im Sommer hatte Torsten Dix beim 1. FC Viersen federführend eine Frauen- und Mädchenabteilung ins Leben gerufen. Am Freitag gab der Verein bekannt, dass der 48-Jährige sein Amt niedergelegt hat und von allen Funktionen zurückgetreten ist. Was Viersen dazu schreibt und wie es nun weitergeht.

Neben einer Frauenmannschaft, die in der Kreisliga A spielt und dort mit Cheftrainerin Sylvia Westendorp auf dem vierten Platz rangiert, konnte der 1. FC Viersen nach Gründung der neuen Abteilung auch schon eine U17 für den Spielbetrieb melden. Nachdem das Projekt im Sommer federführend von Torsten Dix ins Leben gerufen worden war, meldete sich umgehend eine Vielzahl an Spielerinnen in Viersen an. „Die Resonanz bisher ist enorm. Die ersten Spielerinnen haben bereits zugesagt und wollen ab Sommer für den 1. FC Viersen spielen. Es ist richtig Bewegung drin, nachdem wir das bekannt gegeben haben“, sagte der 48-jährige Dix damals kurz nach seinem Amtsantritt.