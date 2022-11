Victoria Mennrath empfängt Spitzenreiter FC Büderich : Ungleiches Aufsteigerduell in der Landesliga

Trainer Simon Netten kämpft beim Landesligisten SC Victoria Mennrath aktuell mit vielen Verletzungssorgen. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Der SC Victoria Mennrath trifft am Wochenende auf den zweiten Landesliga-Neuling FC Büderich – doch der Spitzenreiter ist kein gewöhnlicher Aufsteiger und reist als klarer Favorit in die Mennrather Kull. Die sonst so offensivstarken Mennrather haben aktuell ein Sturmproblem.

Am Wochenende kommt es für den SC Victoria Mennrath in der Landesliga zum „Aufsteigerduell“. Zu Gast in der Mennrather Kull ist der FC Büderich, der mit der Victoria seit Sommer in der neuen Liga antritt. Beim Blick auf die Tabelle fällt aber auf, dass das Team von Trainer Dennis Hauswald alles andere als ein normaler Aufsteiger ist. Aus neun Spielen holten die Büdericher bereits acht Siege und ein Unentschieden. Das macht in der Endabrechnung stolze 25 Punkte für den Spitzenreiter, der so auch schon ein Punktepolster von sechs Punkten auf den Tabellenzweiten VfB 03 Hilden II angehäuft hat.

Die Mennrather rangieren aufgrund des aktuellen Negativlaufs mit zwölf Punkten auf Platz acht. Insgesamt setzte es zuletzt fünf Niederlagen in Folge in der Meisterschaft für die Elf von Coach Simon Netten. In diesen fünf Spielen traf man nur bei der 2:6-Niederlage beim 1. FC Mönchengladbach ins gegnerische Tor. Alle anderen Spiele verlor das sonst so offensivstarke Team ohne eigenen Treffer.

„Die Situation kennen wir aus den letzten Jahren nicht, das ist auch für uns neu“, sagt Netten, der die ganze Sache nicht so negativ sieht, wie sie vielleicht scheinen mag. Zumal der Abstand nach unten mit fünf Punkten aktuell auch noch groß genug ist und die Verantwortlichen mit Ruhe an die Sache herangehen.

Der Negativlauf der Mennrather hat durchaus mehrere Gründe: Im Defensivbereich fallen nämlich mit Tobias Krämer, Malte Renner, Konstantin Xenidis und Julius Benders gleich vier Innenverteidiger aus. Hinzu kommt der Ausfall vom Toptorjäger Paul Szymanski.

„Das schmerzt natürlich gerade extrem. Wir arbeiten daran, die Ausfälle aufzufangen. In den letzten beiden Spielen hat dann auch das Spielglück gefehlt“, gab Mennraths Coach Netten zu. Sein Team hängt sich voll und ganz rein, um die Ausfälle irgendwie aufzufangen. Die taktische Ausrichtung der Victoria war zuletzt deutlich defensiver als sonst. Doch das alles braucht halt auch seine Zeit. „Trotzdem sind wir weiter positiv gestimmt. Die Ergebnisse werden wir bald auch wieder einfahren“, ist sich Netten sicher.