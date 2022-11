Verein in Schaephuysen : So entwickelt sich das Kinderdorf Mbigili

So entwickelt sich das Kinderdorf Mbigili

Verein in Schaephuysen

Rheurdt Der Verein Kinderdorf Mbigili kümmert sich seit Jahren um Waisenkinder in Tansania. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung will der Verein über seine Arbeit und die Fortschritte im Kinderdorf berichten.

Das Kinderdorf Mbigili im südlichen Hochland Tansania wurde 2008 durch Ursula Lettgen aus Schaephuysen gegründet. Hintergrund war die ständig wachsende Zahl von Aids-Waisen. Alljährlich informiert der Verein Kinderdorf Mbigili Tansania aus Schaephuysen über die Geschehnisse des zu Ende gehenden Jahres im Kinderdorf in Tansania, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild über die Entwicklungen vor Ort zu machen. Dazu lädt der Verein in das Schaephuysener Pfarrheim St. Hubertus, Pastoratstraße, am 13. Novemember von 12.30 bis 14.30 Uhr ein.