Neunjähriges Talent bei der Deutschen Meisterschaft : So gut ist die Jugend des 1. PBC Neuwerk aufgestellt

Nachwuchsspielerin beim 1. PBC Neuwerk: Aleyna de Castro Manhas ist erst neun Jahre alt. Foto: Sebastian Kalenberg

Poolbillard Der 1. PBC Neuwerk fährt mit fünf Nachwuchsspielern zur Deutschen Jugend-Meisterschaft im Poolbillard. Die jüngste Teilnehmerin ist gerade einmal neun Jahre alt und spielt erst seit Dezember 2021 Billard. Hoffnung auf eine Medaille macht sie sich trotzdem.

Aleyna de Castro Manhas (9) schnappt sich den Queue, zieht sich ihren Handschuh an und stellt sich selbstbewusst an den Billardtisch. Obwohl es ein extra kleiner Queue ist, überragt er die Neunjährige dennoch um mehrere Zentimeter. Sie legt den Queue an, blickt kurz konzentriert in Richtung der weißen Kugel, holt aus und versenkt die gelbe Neun gekonnt in der Tasche.

Erst seit knapp einem Jahr spielt Aleyna de Castro Manhas Poolbillard beim 1. PBC Neuwerk. Auf der vereinsinternen Weihnachtsfeier 2021 hatte die damals Achtjährige das erste Mal einen Queue in der Hand, durfte gemeinsam mit ihrem Vater und ihrem größeren Bruder, die beide ebenfalls im Neuwerker Verein Poolbillard spielen, gegen die Kugeln stoßen. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich danach häufiger mit meinem Papa und meinem Bruder mitgegangen bin“, erzählt Aleyna de Castro Manhas, die sich seitdem rasant verbessert hat.

Nachwuchsspieler beim 1. PBC Neuwerk: Efekan Güzel, Jasmin Tränkner, Aleyna de Castro Manhas, Yasin de Castro Manhas und Felix Wellers (v.l.). Foto: Sebastian Kalenberg

INFO Deutsche Meisterschaften steigen in Bad Wildungen DM im Jugendbereich

5. bis 10. November Für den 1. PBC starten Efekan Güzel (U17), Jasmin Tränkner (U19), Aleyna de Castro Manhas (U15), Yasin de Castro Manhas (U15), Felix Wellers (U17) DM im Erwachsenenbereich

11. bis 20. November Für den 1. PBC starten Chantal Stadler, Dennis Stadler, Thomas Hölters, Michael Voglhuber, Martin Steinlage, Christine Steinlage, David Wißen Ort Die DM findet in der Wandelhalle im hessischen Bad Wildungen statt

Das sieht auch ihr Bruder Yasin de Castro Manhas (13) so. „Sie ist für ihr Alter auf jeden Fall schon sehr gut und bringt viel Talent mit“. Talent, das die Neunjährige in den kommenden Tagen im hessischen Bad Wildungen unter Beweis stellen kann. Denn dort finden vom 5. bis 10. November in der Wandelhalle die Deutschen Jugend-Meisterschaften im Billard statt. Aleyna de Castro Manhas tritt in drei Poolbillard-Disziplinen an: 8-, 9- und 10-Ball. „Im 9-Ball bin ich am besten, ich würde gerne eine Medaille gewinnen“, so die junge Poolbillardspielerin.

Insgesamt schickt der 1. PBC Neuwerk fünf Jugendspieler zu den Deutschen Meisterschaften – aus dem ganzen Landesverband Niederrhein sind es überhaupt nur acht Teilnehmer. „Das zeigt, wie stark unsere Jugendarbeit hier in Neuwerk ist“, sagt Frank Wellers, der sich beim 1. PBC um den Nachwuchs kümmerst, aber auch Jugendwart im Landesverband ist. Mit dem 15-jährigen Efekan Güzel fährt neben Aleyna de Castro Manhas ein weiterer Neuling mit nach Hessen, der dort zum ersten Mal an einer Deutschen Meisterschaft teilnehmen wird.

Deshalb hat sich Güzel auch kein klar definiertes Ziel gesetzt. „Ich habe mich auf meiner ersten Landesmeisterschaft für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, da möchte ich jetzt einfach mal mitmachen und schauen, was ich dann erreichen kann.“

Mit deutlich größeren Ambitionen fahren Felix Wellers (15), Jasmin Tränkner (16) und Yasin de Castro Manhas (13) zur Deutschen Meisterschaft – immerhin kennen sie die besondere Atmosphäre in Bad Wildungen bereits aus eigener Erfahrung. Alle drei waren schon 2021 vor Ort, für Felix Wellers ist es sogar bereits die vierte Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Den größten Erfolg feierte er 2021 mit dem Titel im 8-Ball bei der U15. „Auch in diesem Jahr möchte ich mindestens eine Medaille gewinnen, das Teilnehmerfeld ist aber sehr stark“, sagt der 15-Jährige, der in diesem Jahr bei der U17 antreten muss.

Eine Altersklasse darunter – bei der U15 – geht für seine zweite Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft Yasin de Castro Manhas an den Start. Als Zwölfjähriger war der talentierte Nachwuchsspieler das erste Mal in Bad Wildungen, blieb damals allerdings ein wenig hinter den eigenen Erwartungen zurück. Deshalb soll in diesem Jahr mindestens eine Medaille herausspringen. „Bei der ersten Teilnahme soll man sich an die Atmosphäre gewöhnen und es genießen, im zweiten Jahr kann man schon den einen oder anderen Gegner ärgern und im dritten Jahr dann eine Medaille holen“, gibt Frank Wellers die optimale Entwicklung vor. Er würde aber nie auf die Idee kommen, von den Nachwuchsspielern explizit eine Medaille zu fordern. „Im Fokus steht immer noch, dass die Kinder und Jugendlichen Spaß haben, andere Spieler kennenlernen und sich so gut wie möglich verkaufen.“