Regionalligist hat Probleme mit seinen Hallen : Partie des TVK bei TuSEM Essen II muss verlegt werden

Handball-Regionalliga Normalerweise hätte der TV Korschenbroich am Sonntag bei der zweiten Mannschaft von TuSEM Essen gastiert, doch der Regionalligist hat Probleme mit seinen Hallen. Ein neuer Termin für die Partie ist noch nicht gefunden.

Fünf Spiele hat der TV Korschenbroich nun in Serie gewonnen, lediglich zum Auftakt in die neue Regionalliga-Saison setzte es für den TVK eine Pleite gegen Spitzenreiter Interaktiv Handball. Gerne hätten die Korschenbroicher ihre Siegesserie am Wochenende weiter ausgebaut und mit einem Erfolg in Essen den zweiten Tabellenplatz gefestigt – doch die Partie bei der zweiten Mannschaft von TuSEm Essen muss verlegt werden.