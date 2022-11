Kaniw unter Beschuss : Russische Raketen auf Viersens Partnerstadt

Dichte Rauchwolken über der ukrainischen Partnerstadt Kaniw. Am Montag schlugen dort russische Raketen ein, in der Folge fielen Strom- und Wasserversorgung aus. Foto: Freunde von Kaniw

Kaniw/Viersen 500 Tage nach Kriegsbeginn schlugen am Montag russische Raketen in Viersens Partnerstadt Kaniw ein und legten Strom- und Wasserversorgung lahm. Wie Viersener jetzt helfen wollen.

Viersens Partnerstadt Kaniw ist am Montag von russischen Raketen getroffen worden. Es war das erste Mal, dass die 25.000-Einwohner-Stadt direkt von Kriegshandlungen betroffen war. Kaniw liegt rund 250 Kilometer westlich der umkämpften Stadt Charkiw . Aktuell sind in Kaniwt rund 2000 Kriegsflüchtlinge untergebracht.

Nach dem Raketenbeschuss fiel erst die Stromversorgung aus, anschließend brach die Wasserversorgung zusammen. „Dank der koordinierten Arbeit von Mitarbeitern der Energie- und Versorgungsbetriebe, Unternehmern und Gemeindebewohnern konnte die Lebensgrundlage der Gemeinde relativ schnell wiederhergestellt werden“, berichtete Kaniws Bürgermeister Igor Renkas am Dienstag bei Facebook . Bereits am Montagnachmittag sei zunächst die Abwasserentsorgung wieder angelaufen, kurz darauf auch die Versorgung mit Frischwasser.

„Wir waren schockiert, als wir die Nachrichten aus Kaniw erhielten,“ sagte Valerij Eske vom Vorstand des Vereins „Freunde von Kanew“ in Viersen. „Zum Glück gab es keine Toten.“ Uwe Zöllner, Vize-Vorsitzender der Freunde erklärte: „Klar ist, dass Kaniw weiter die Hilfe aus Viersen braucht. Der Krieg wird dauern und Kaniw ist nicht weit von Kiew entfernt.“ Der Verein kündigte am Dienstag weitere Hilfen an: „Der Kauf eines Generators zur Notfallversorgung steht kurz bevor. Wir bereiten momentan den Transport des tonnenschweren Aggregats vor,“ so Vorsitzender Paul Schrömbges. „Und wir bitten die Viersener weiter um Unterstützung für Kaniw: mit Geld- und Sachspenden.“