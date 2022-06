Unter der Leitung von Torsten Dix : Das hat der 1. FC Viersen mit der Frauen- und Mädchenabteilung vor

Fussball Der 1. FC Viersen hat angekündigt, dass er unter der Leitung von Torsten Dix eine Frauen- und Mädchenabteilung im Verein aufbauen möchte. Wie die Viersener das angehen und was sie sich von diesem Schritt versprechen.

Der 1. FC Viersen überraschte zuletzt mit der Nachricht eine Frauen- und Mädchenabteilung gründen zu wollen. Dennoch geht der Verein mit der Zeit und bietet damit zukünftig auch den bereits vorhanden Spielerinnen in den „Jungsmannschaften“ eine Perspektive.

Federführend ist Torsten Dix als Sportlicher Leiter der Frauen- und Mädchenabteilung, der den Vereinsverantwortlichen Michael Berghausen (1. Vorsitzender) und Manuel Moreira (Sportlicher Leiter) ein entsprechendes Konzept vorgelegt hat, und sie damit überzeugen konnte. Dix war zuletzt für die A-Junioren des Vereins verantwortlich. „Die Resonanz bisher ist enorm. Die ersten Spielerinnen haben bereits zugesagt und wollen ab Sommer für den 1. FC Viersen spielen. Es ist richtig Bewegung drin, nachdem wir das bekannt gegeben haben“, sagt Dix. Zunächst will er und der Verein eine Frauenmannschaft für den Spielbetrieb in der Kreisliga melden. Mittelfristig sollen dann eine U17, U15 und U13 aufgebaut werden. „Das sind erst einmal die obersten Ziele. Wir wollen der Ausbildungsverein für die Spielerinnen im Kreis Viersen werden“, erklärt Dix.

Derzeit befindet sich Dix in Gesprächen mit einem Trainer beziehungsweise einer Trainerin für das Frauenteam und ist guter Hoffnung, hier bald Vollzug zu vermelden. Sollte die Trainerposition doch nicht besetzt werden können, will Dix selber als Interimstrainer fungieren.

Viel wichtiger sind daher der Spielerinnen, die zukünftig in den Farben des Vereins auflaufen wollen. 13 an der Zahl sind schon da und der Anfang damit schon einmal gemacht. Interessierte Spielerinnen, die Teil des Projekts werden wollen, können sich direkt beim Sportlichen Leiter Torsten Dix unter 0151 42250901 oder per E-Mail unter torsten.dix@t-online.de melden.