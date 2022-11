Partei in Niederkrüchten braucht neuen Vorsitzenden : CDU-Chef Reinhardt Lüger legt sein Amt nieder

NIederkrüchten Die Partei in Niederkrüchten sollen einen neuen Vorsitzenden wählen. Es gibt auch schon einen Kandidaten, der sich zur Wahl stellen will.

Sein Kreistagsmandat will Lüger allerdings weiter wahrnehmen. Obendrauf noch wie bisher rund 35 Stunden für den Gemeindeverband tätig sein, würde ihm aber zu viel. „Ich habe auch meinen Lehrauftrag an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin aufgegeben“, sagt Lüger, seit 2016 den Gemeindeverband der Partei führt. Mit der Abspaltung der NWG von der CDU und dem positivem Ergebnis des Bürgerentscheids für eine Sanierung des Freibades habe sein Rücktritt „definitiv“ nichts zu tun, sagt Lüger, der bei der Kampagne der CDU gegen eine Sanierung mit an vorderster Front gestanden hatte.