Lilly Stoffelsma und Michel Struthoff : Gladbacher Hockeynachwuchs für Nationalteams berufen

Michel Struthoff (r.) wurden für die Hallen-Europameisterschaft nominiert. Foto: Adimazes Pvt. Ltd

Hockey Die beiden Nachwuchstalente Michel Struthoff und Lilly Stoffelsma haben in Mönchengladbach mit dem Hockeyspielen begonnen, debütierten zuletzt bereits für die A-Nationalteams und sind nun erneut nominiert worden – allerdings für unterschiedliche Wettbewerbe.

Im Oktober 2021 debütierte Lilly Stoffelsma (20) gegen Belgien für die deutsche A-Nationalmannschaft, Michel Struthoff (19) lief im April 2022 bei einer Reise nach Indien erstmalig im Nationaltrikot der Herren auf. Die beiden Hockey-Nachwuchstalente kommen gebürtig aus Mönchengladbach und haben beim Rheydter SV (Stoffelsma) und dem Gladbacher HTC (Struthoff) mit dem Hockeyspielen begonnen. Und wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) nun bekannt gab, dürfen die beiden Gladbacher auch in Zukunft für ihre Nationalteams auflaufen.

Damen-Nationalcoach Valentin Altenburg hat Lilly Stoffelsma für die ersten Partien der neuen Pro-League-Saison nominiert, die in den kommenden Tagen im argentinischen Mendoza ausgetragen werden. Im neuen Modus der Pro League treffen an einem Ort drei Nationen in einer Art „Mini-Turnier“ aufeinander, um das intensive Reisen der Teams zu minimieren. Stoffelsma spielt mit der Nationalmannschaft von Freitag bis Dienstag jeweils zweimal gegen Belgien und Gastgeber Argentinien.