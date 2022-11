Prämien bei der Fußball-WM : Um diese Summen geht es für das DFB-Team und den Verband

Foto: AP/Hassan Ammar 10 Bilder Das sind die Gruppen der WM 2022

Düsseldorf Den Spielern der deutschen Nationalmannschaft winkt bei einem Titelgewinn bei der WM eine stattliche Prämie. Auch für den DFB geht es in Katar um viel Geld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es geht nicht nur um sportliche Ehren und den WM-Pokal, sondern auch um viel Geld. Der Fußball-Weltverband Fifa schüttet bei der WM 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) Preisgelder in Höhe von umgerechnet rund 444 Millionen Euro* aus. Bei der Endrunde 2018 in Russland waren es 338 Millionen Euro. Der Weltmeister erhält aus dem Fifa-Topf 42 Millionen Euro.

Der Deutsche Fußball-Bund hatte Ende September mitgeteilt, dass jeder deutsche Nationalspieler bei einem Sieg im Finale am 18. Dezember eine Prämie in Höhe von jeweils 400.000 Euro erhalten würde. Für den Gruppensieg in der Vorrunde würde es für jeden Spieler 50.000 Euro geben, für das Erreichen des Viertelfinals 100.000 Euro und für das Halbfinale 150 000 Euro. Der dritte Platz würde mit 200.000 Euro prämiert, die Vize-Weltmeisterschaft mit 250.000 Euro.

„Wir haben das intensive Gespräch in einer guten und konstruktiven Atmosphäre geführt. Letztlich haben wir für alle Beteiligten eine akzeptable Lösung erzielt“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach den Verhandlungen. Neben Neuendorf hatten für den DFB noch Vizepräsident Hans-Joachim Watzke sowie Holger Blask als Geschäftsführer teilgenommen. Die Mannschaft wurde von Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan vertreten.

32 Nationalteams spielen bei der WM in Katar. Sie treten in acht Gruppen (A bis H) mit je vier Mannschaften an. Das DFB-team trifft in Gruppe E auf Japan, Spanien und Costa Rica.

Die FIFA-WM-Prämien für die 32 Nationalverbände:

Weltmeister: 42 Millionen Euro

Vize-Weltmeister: 30 Millionen Euro

Platz 3: 27 Millionen Euro

Platz 4: 25 Millionen Euro

Platz 5 bis 8: 69 Millionen Euro (17 Millionen Euro pro Team)

Platz 9 bis 16: 105 Millionen Euro (13 Millionen Euro pro Team)

Platz 17 bis 32: 145 Millionen Euro (9 Millionen Euro pro Team)

Jeder qualifizierte Nationalverband erhielt vor dem Turnier 1,5 Millionen Euro, um die Vorbereitungskosten abzudecken.

*Summen gerundet, Währungskurs US-Dollar - Euro vom 1. November 2022

(dpa/old)