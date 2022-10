Unioner mit Hattrick und Vorlage nach Einwechslung : Morten Heffungs Galaauftritt gegen den FC Kray

Benötigte nach seiner Einwechslung nur zehn Minuten zum lupenreinen Hattrick: Unions Morten Heffungs. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Nach einer torlosen ersten Halbzeit wechselt Union Nettetals Coach Andreas Schwan Flügelspieler Morten Heffungs gegen den FC Kray ein – der bedankt sich beim 4:0-Sieg mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von zehn Minuten und einer Torvorlage.

Von Heiko Van der Velden

Union Nettetal hat dank des Galaauftritts von Morten Heffungs einen 4:0-Heimerfolg gegen den FC Kray eingefahren. Das deutliche Endergebnis war aufgrund des ersten Durchgangs zunächst nicht zu erwarten.

Spielerisch fanden die Hausherren zunächst nicht die nötigen Mittel, um gegen die dicht gestaffelten Gäste aus Essen zum Torerfolg zu kommen. Im Gegenteil: Eine Führung der Krayer zur Halbzeitpause wäre nicht unverdient gewesen. Der FC erwies sich dabei als erwartet unangenehmer Gegner, der trotz der Tabellensituation von nur acht Punkten Qualität auf den Platz brachte. Die beste Chance der Nettetaler in Halbzeit eins hatte Peer Winkens (16.), der sich nach einem Steckpass zwar lang machte, aber nicht mehr genügend Kraft hinter den Ball bekam.

INFO Hattrick und Vorlage nach Einwechslung Aufstellung: Möhker – Pöhler (46. Wolters), Schellhammer, Zitzen, Lekaj – Istrefi (76. Keppeler), Winkens, Köhler (76. Adrians), Coenen (46. Heffungs) – Yavuz, Rommel (66. Heise) Tore: 1:0 Heffungs (46.), 2:0 Heffungs (52.), 3:0 Heffungs (55.), 4:0 Winkens (68.) Zuschauer: 130

Ein völlig anderes Bild zeigte sich dann in Halbzeit zwei. Auch, weil Trainer Andreas Schwan bei den Einwechslungen ein glückliches Händchen bewies und für den angeschlagenen Justin Coenen Flügelspieler Morten Heffungs in die Partie brachte. Die erste Minute war noch nicht rum, da traf Heffungs (46.) bereits zur 1:0-Führung. In der Folge drückten die Nettetaler auf den zweiten Treffer. Nico Zitzen (47.), Ahmetilhan Yavuz (49.) und auch Marc Rommel (50.) hatten allesamt gute Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen, scheiterten aber an Krays Torwart Jan Fauseweh, der seine Mannschaft im Spiel hielt.

Als Leonard Lekaj dann eine Ecke von der linken Seite scharf vor das Tor der Krayer brachte, fand er mit Heffungs (52.) einen Abnehmer, der per Kopf das 2:0 erzielte. Nur wenigen Augenblicke später eine ähnliche Szene, allerdings von der rechten Seite. Heffungs (55.) köpft nach einer Lekaj-Ecke zum 3:0 ein. Auch am vierten Treffer war Heffungs beteiligt, als er einen Ball von der Grundlinie in den Rückraum spielte und Peer Winkens (68.) auf 4:0 erhöhte. In der Folge blieb Nettetal weiter am Drücker, doch ein weiteres Tor fiel nicht mehr.

„Wir brauchen über die erste Halbzeit nicht sprechen, wenn man so verdient aufgrund der zweiten Halbzeit verliert“, sagte Krays Trainer Rudi Zedi nach der Partie „Wir haben uns nicht von der Tabellensituation blenden lassen, haben uns in der ersten Halbzeit aber extrem schwer getan. Ich bin der Meinung, dass wir das in der bisherigen Saison in der ersten Halbzeit so schlecht gespielt haben wie bis dato noch nie“, sagte SCU-Coach Andreas Schwan und fügte weiter an: „Der Kader ist in der Breite gut aufgestellt und das hat die Bank heute gezeigt. Am Ende des Tages freuen wir uns als Mannschaft über die drei Punkte, die wir wieder aus einer veränderten Personallage holen mussten.“ Vor der Partie fielen bei den Nettetalern neben Lukas Hartmann mit einem Innenbandabriss auch Leon Falter mit einem Nasenbeinbruch aus.