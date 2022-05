Lilly Stoffelsma aus Mönchengladbach : Auf dem Weg in die Weltspitze des Hockeys

In der 1. Bundesliga spielt Lilly Stoffelsma für DHC Düsseldorf. Foto: RP/Benefoto

Hockey Mit der U21-Nationalelf ist Lilly Stoffelsma in Südafrika Hockey-Vizeweltmeisterin geworden, war mit vier Toren maßgeblich am Titelgewinn beteiligt. Für die gebürtige Mönchengladbacherin ist es der nächste Schritt in ihrer steilen Karriere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Robin Vratz

Als Lilly Stoffelsma zwei Tage vor der Abreise ins südafrikanische Potchefstroom von der Absage der Hockey-Weltmeisterschaft für die U21-Juniorinnen erfahren hat, war die Enttäuschung groß. Denn zwei Jahre lang hatte sich die 20-jährige Nationalspielerin aus Mönchengladbach mit ihrem Team auf die WM in Südafrika vorbereitet. Doch Omikron machte dem Start des Turniers im Dezember 2021 einen Strich durch die Rechnung. Umso größer war die Freude ein wenig später, als Lilly Stoffelsma und ihre Teamkolleginnen die Nachricht überbracht bekamen, dass die WM im April stattfinden kann.

Hockeyspielerin Lilly Stoffelsma zeigt ihre WM-Silbermedaille. Die ehemalige Spielerin vom Rheydter SV läuft mittlerweile für den Düsselorfer HC auf. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Bevor das Abenteuer Südafrika allerdings beginnen konnte, ging es für die Nachwuchsspielerin erst einmal nach Indien. Denn dort absolvierte sie mit der deutschen A-Nationalmannschaft ihre Länderspiele zwei und drei gegen Gastgeber Indien. Im April ging es dann für die gebürtige Mönchengladbacherin nach Südafrika. Dort waren die Juniorinnen zusammen mit der englischen und der irischen Hockeyauswahl in einer River Lodge untergebracht. Neben den bekannten Corona-Regeln und den täglichen Schnelltests vor Turnierbeginn, gab es bei der deutschen U21-Nationalmannschaft aber auch noch weitere Vorsichtsmaßnahmen. So wurde bei der Belegung der Doppelzimmer zum Beispiel darauf geachtet, dass keine Spielerinnen auf gleichen oder ähnlichen Positionen zusammen in einem Zimmer untergebracht waren. Außerdem sollten die Zimmer-Partnerinnen auch beim gemeinsamen Essen und bei den Busfahrten zusammen sitzen. Dadurch sollte im Fall einer Infektion vermieden werden, dass gleich mehrere Spielerinnen einer Position ausgefallen wären. Doch Corona-Infektionen blieben der deutschen Mannschaft zum Glück erspart.

Und so ging es in die Weltmeisterschaft, für die sich Lilly Stoffelsma und ihre Mitspielerinnen vorerst kleinere Ziele gesteckt hatten. Mit dem Ziel, die Gruppenphase als Gruppenerster abzuschließen, wollten die U21-Damen einerseits gegen die Mannschaften aus Malaysia, Indien und Wales Bestleistungen abrufen und sich andererseits als Team weiterentwickeln. Mit einem Torfestival gegen Malaysia (8:0), einer bitteren Niederlage gegen Indien (1:2) und einem darauffolgenden überzeugenden Sieg gegen Wales (8:0) verpassten die deutschen Damen allerdings den Gruppensieg, weil Indien alle drei Gruppenspiele gewinnen konnte. Das hatte aber zugleich den Vorteil, dass die deutsche Auswahl als Gruppenzweiter das vorzeitige direkte Aufeinandertreffen mit den als Turnierfavorit geltenden Niederländerinnen verhinderte. Allerdings wartete im Viertelfinale in diesem Fall Argentinien, immerhin amtierender U21-Weltmeister und Titelverteidiger. Das Gefühl vor dem Viertelfinale beschreibt Lilly Stoffelsma im Nachhinein als einen der schönsten Momente der Südafrika-Reise: „Die Atmosphäre auf dem Platz, wo wir uns bei jeder Aufwärm- und Einspielübung gegenseitig gepusht haben, war einzigartig. Man konnte den Argentinierinnen schon anmerken, dass sie beim Einspielen Angst vor uns hatten. Und das Gefühl vor dem Spiel war prägend, weil wir alle Gänsehaut und Lust auf das Spiel hatten.“ Mit der wohl besten Leistung des Turniers und einem 4:1-Sieg über Titelverteidiger Argentinien zogen die deutschen Damen ins Halbfinale gegen England ein. Das nächste Torfestival folgte und die U21 schickte ihre Hotel-Partnerinnen mit einem 8:0-Sieg zurück auf die Insel.

Erst im Finale mussten sich die deutschen U21-Juniorinnen den favorisierten Niederländerinnen geschlagen geben. 1:3 war nach Ablauf der Spielzeit auf der Anzeigetafel zu lesen, nachdem die deutschen Damen zwischenzeitlich den 1:1-Ausgleichstreffer erzielt hatten. Eine schmerzhafte Final-Pleite, doch was bleibt, ist ein großer Erfolg für die Mannschaft, die sich zurecht mit dem Titel Vizeweltmeister krönen darf. Lilly Stoffelsma hatte mit vier Turniertreffern entscheidenden Anteil an dem Team-Erfolg. Und so blieb nach der ersten Trauerbewältigung die schöne Erinnerung an die aufregende und erfolgreiche Südafrika-Reise.

Viel Zeit blieb jedoch nicht, um die Eindrücke zu verarbeiten, geschweige denn die Vizeweltmeisterschaft zu feiern. Denn nach nur einem Tag Pause war Lilly mit ihren Damen vom Düsseldorfer HC schon im Viertelfinale der Euro Hockey League in Amsterdam gefordert. Dort verloren die Düsseldorfer Damen zwar das Viertelfinale gegen den amtierenden spanischen Vizemeister Junior FC im Shoot-Out, sicherten sich dann im Platzierungsspiel gegen Club Campo de Madrid den fünften Platz. Somit war es ein versöhnlicher Abschluss und es überwog die Freude über die Teilnahme an den internationalen Spielen.

In der Nationalmannschaft steht für Lilly Stoffelsma, die International Management an der Hochschule Düsseldorf studiert, im Juli das nächste große Hockeyturnier an. Die U-21 Europameisterschaft im belgischen Gent. Drei Wochen zuvor findet in den Niederlanden und Spanien die Weltmeisterschaft der Damen statt. Allerdings schätzt die 20-Jährige ihre Chancen, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, eher gering ein. Trotzdem hat sich Lilly Stoffelsma, die ihre Hockeyjugend im Rheydter Spielverein verbrachte und selbst jahrelang Kinder trainiert hat, für die Zukunft einiges vorgenommen. So möchte sie weiter daran arbeiten, zur festen Größe der deutschen Nationalmannschaft zu gehören und sich zwei Träume erfüllen: Dazu gehört auf der einen Seite, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris oder 2028 in Los Angeles dabei zu sein. Und auf der anderen Seite, im heimischen Hockeypark in Mönchengladbach aufzulaufen.