Erste Pleite der Sportfreunde in dieser Saison : Neersbroicher Serie reißt gegen den SC Rheindahlen

Erste Pleite der Sportfreunde in dieser Saison

Die Sportfreunde Neersbroich haben das erste Spiel in dieser Saison verloren. Foto: Fupa

Fußball-Kreisliga Bis zum 14. Spieltag blieben die Sportfreunde Neersbroich in der Kreisliga A als bis dato einziges Team ohne Niederlage – nun hat es das Team von Oliver Glogau aber auch erwischt. Gegen den SC Rheindahlen steht am Ende eine 1:2-Pleite.

Die Sportfreunde Neersbroich haben am 14. Spieltag ihre erste Niederlage hinnehmen müssen und gegen den SC Rheindahlen mit 1:2 verloren. Während die Schwarz-Gelben auf den fünften Platz abrutschen, stoßen die Blauen aus dem Kappesland die Tür zur oberen Tabellenregion auf.

Rheindahlen hatte gleich die erste Chance zu verbuchen. Antonio Nyanonenes öffnender Pass landete am Neersbroicher Strafraum, wo der Sportfreunde-Verteidiger Alexander Lodes den Ball von der Brust Richtung eigenem Torhüter abtropfen ließ. Doch Torben Wagner wurde auf dem falschen Fuß erwischt und konnte nur noch dem Ball hinterherschauen, wie er langsam knapp neben den Pfosten ins Toraus kullerte.

Die Führung des SCR leitete dann Atabey Kaplan ein, der Marius Esser per Schnittstellenpass in den Lauf spielte und dieser trocken zur Führung ins lange Eck einnetzte (18.). Neersbroichs erste gute Möglichkeit hatte Nicolas Puhe, der einen Schritt zu spät gegen Rheindahlens Torhüter Danny Gosemärker kam (24.). Danach tat sich bis zur 40. Minute in beiden Strafräumen recht wenig, ehe ein Freistoß durch Sebastian Thomaßen knapp das Ziel verfehlte. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte der Gastgeber fast den Ausgleich erzielt, doch die Unterkante der Querlatte stand dem 1:1 im Weg.