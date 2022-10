Ursache akuell noch unklar : Wie RSV-Torjäger Murat OK mit Nierenproblemen kämpft

Der Rheydter SV im Spiel gegen den VfB Korschenbroich Foto: Fupa/Dirk Staubesand

Fussball-Kreisliga Murat Ok gehört beim A-Ligisten Rheydter SV zum Stammpersonal in der Offensive, dabei kämpft der 28-jährige Stürmer aktuell mit gesundheitlichen Problemen und ist nur beschränkt belastungsfähig. Die Ursache ist zudem noch unklar. Wie Ok und sein Coach mit der Situation umgehen.

Von Horst Höckendorf

Beim 8:0-Erfolg vor zwei Wochen gegen Fortuna Mönchengladbach war Murat Ok einmal mehr eine wichtige Offensivkraft beim Rheydter SV: Er bereitete das zwischenzeitliche 5:0 durch Onur Altuntac vor. Für Ok war es der dritte Assist der Saison, hinzu kommen drei eigene Treffer – allesamt erzielt beim 8:3-Erfolg gegen die DJK Hehn.

Murat Ok vom Rheydter SV – hier noch im Trikot von Türkiyemspor Mönchengladbach Foto: Fupa

Ok spielt allerdings mit einer Einschränkung: Er hat eine Niere, die praktisch nicht mehr funktioniert. Oft leidet er daher unter unsäglichen Magenkrämpfen – daher musste er trotz seiner drei Treffer beim Spiel gegen Hehn auch zur Pause ausgewechselt werden.

„Ich merke das vor allem beim Intervalltraining. Früher konnte ich eine halbe Stunde voll durchziehen, heute bin ich nach 15 Minuten vollkommen platt. Deshalb kann ich derzeit auch keine Tätigkeit als Bürokaufmann ausüben oder mich mit Freunden treffen, da ich oft genug bei solchen Anfällen ins nächste Krankenhaus muss. Und welcher Arbeitgeber stellt schon jemanden ein, von dem man weiß, dass er womöglich immer wieder ausfällt“, sagt der 28-Jährige und fügt an: „Zu meinem Glück muss ich nicht auch noch zur Dialyse.“

Ganz aktuell hat sich allerdings einiges zum Positiven geändert. Nachdem Murat Ok nach eigener Aussage seine Medikamente, die auch negativ auf die Nierenfunktion einwirken, abgesetzt hat, sei eine leichte Besserung eingetreten. Er hofft nun auf eine Operation, die er Anfang November hat. „Ursache meines Problems könnten entzündete Zahnwurzeln sein, wie anhand von Röntgenbilder festgestellt wurde. Daher werde ich am Kiefer operiert“, sagt er.

Ob dies aber tatsächlich die Ursache sei, könne zu diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig beantwortet werden. „Frühestens nach einem halben Jahr kann man Genaueres sagen, das hängt aber auch von den Werten ab. Aber bis dahin werde ich mich weiterhin sportlich betätigen, einfach um mich abzulenken“, sagt Ok.

Für seinen Trainer Michael von Amelen ist die Einschränkung kein Problem. „Ich weiß, was Murat imstande zu leisten ist, deshalb spielt er auch hier. Er soll sich einfach reinhängen, bis er nicht mehr kann und dann ein Zeichen geben, dass ich ihn auswechseln soll. Und alle hier unterstützen ihn so gut es geht“, so der RSV-Coach.

Neben dem Fußball beim A-Ligisten Rheydter SV spielt er auch noch Futsal für die „Allstars“ von Furious Futsal 07 MG, der zweiten Mannschaft des Vereins. Seine Vita ist ellenlang. Ein Probetraining beim jetzigen Oberligisten TSV Meerbusch habe er halbherzig absolviert.