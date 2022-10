Verbandsligisten sehen trotz Pleiten gute Entwicklung : Parallele Gefühlswelten in Lürrip und Süchteln

Parallele Gefühlswelten in Lürrip und Süchteln

Der ASV Süchteln (rote Trikots) und die Turnerschaft Lürrip haben am Wochenende Niederlagen einstecken müssen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Handball-Verbandsliga In der Handball-Verbandsliga kassieren die Turnerschaft Lürrip und der ASV Süchteln am Wochenende jeweils denkbar knappe Niederlagen – dennoch sind beide Trainer mit der Entwicklung ihrer Teams sehr zufrieden.

Für die beiden hiesigen Vertreter der Handball-Verbandsliga lief es an diesem Wochenende nicht so gut. Die Turnerschaft Lürrip verlor beim TuS Treudeutsch Lank denkbar knapp mit 21:22 (9:9). Gerade die erste Hälfte war von starken Torhüterleistungen auf beiden Seiten geprägt, sodass sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte.

Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Über die gesamte Spielzeit war das Spiel, bei stetig wechselnde Führungen, immer offen. Am Ende gab es Hoffnung für die Gäste aus Lürrip, die in der 56. Minute noch mit einem Tor vorne lagen. Zu Punkten reichte es aber dennoch nicht, denn Lank glich eine Minute vor dem Schlusspfiff zum 21:21 aus und warf Sekunden vor dem Ende das Siegtor.

„Letztlich hat es bei uns an der Wurfqualität gehapert“, erklärte der Lürriper Trainer Tobias Elis nach der Pleite. „Mit einer Quote von knapp über 50 Prozent kannst du im Normalfall kein Spiel gewinnen. Dennoch mache ich meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf, denn wir haben es nun vier Spiele hintereinander geschafft, eine konstante Leistung zu bringen“, sagt Elis, der sich aber natürlich trotzdem über die Pleite ärgerte. „Es ist sehr unglücklich, dass wir mit dieser Leistung am Ende nicht zumindest einen Punkt mitnehmen. Die Entwicklung der Mannschaft geht stets nach vorne – auch wenn es nur kleine Schritte sind. Es fehlte einzig die nötige Konzentration im Abschluss.“