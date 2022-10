Landesliga-Schlusslicht kassiert bittere Pleite : Westender holen im „Null-zu-Null-Spiel“ keine Punkte

Fußball-Landesliga Im Spiel gegen den SC Düsseldorf-West zeigt Landesliga-Schlusslicht 1. FC Mönchengladbach eine gute Leistung, hätte sich nach Ansicht von Coach Klaus Hammann auch mindestens einen Punkt verdient – steht am Ende aber doch wieder mit leeren Händen da.

Der 1. FC Mönchengladbach hat es am frühen Samstagabend verpasst, sich an die Nichtabstiegsplätze der Landesliga heranzuspielen und sein Heimspiel gegen Oberliga-Absteiger SC Düsseldorf-West mit 0:1 (0:0) verloren.

„Es war eigentlich ein typisches Null-zu-Null-Spiel“, meinte FC-Coach Klaus Hammann nach Spielende. Seine Mannschaft machte die Sache durchaus ordentlich, ließ vor dem eigenen Tor so gut wie kaum was zu und wenn doch, war Torwart Solomon Martins zur Stelle. Der Keeper der Westender erweist sich schon seit einigen Wochen als sicherer Rückhalt des Teams. Gladbachs Max Lisiecki hatte dann Mitte der ersten Halbzeit eine gute Möglichkeit, seine Mannschaft aus knapp fünf Metern in Führung zu bringen. Sein Kopfball aus zentraler Position war allerdings zu harmlos.

Die nächste Möglichkeit, Punkte einzufahren, hat die Mannschaft am kommenden Sonntag beim VfR Fischeln, der ebenfalls tief im Abstiegskampf steckt. Die weiteren Duelle im Sieben-Punkte-Plan von Hammann sind die VSF Amern und der ASV Süchteln. Mit nur drei Punkten belegt der 1. FC Mönchengladbach in der Tabelle weiterhin den 13. und damit letzten Tabellenplatz der Landesliga. Der SC Düsseldorf-West, der nach dem Komplettumbruch erst spät zusammengefunden hat und auch kein einziges Spiel in der Vorbereitung absolvierte, ist nach vier Siegen in Serie nun vollends in der Liga angekommen.