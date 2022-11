SPD-Ratsherr aus Kevelaer tritt aus : Lothar Hermens legt sein Ratsmandat nieder

Kevelaer Der SPD-Politiker ist nicht mehr Mitglied der Ratsfraktion in Kevelaer. Auch aus der Partie ist er ausgetreten. Nachfolger ist Udo Fischer.

Lothar Hermens ist nicht mehr Mitglied der SPD-Ratsfraktion in Kevelaer . Mitte Oktober hat er dem Bürgermeister mitgeteilt, dass er sein Ratsmandat niederlegen möchte. Hermens war seit 2020 im Rat. „Für seine Entscheidung hat er persönliche Gründe angegeben“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Baumann. „Ich bedaure diesen Schritt sehr, denn Herr Hermens hat sich gut eingesetzt und eingebracht. Er hat viel für die Fraktion geleistet.“ Unter anderem habe er sich sehr für das SPD-Bürgerbüro in der Luxemburger Galerie eingesetzt.

Hermens hat aber nicht nur sein Ratsmandat niedergelegt, sondern auch seinen Rücktritt von allen Ämtern bei der SPD erklärt. Er war Kassierer und Mitglied im Vorstand des SPD-Ortsvereins. Der Politiker sei auch aus der Partei ausgetreten, so Baumann.

Sein Nachfolger steht bereits fest. Für Lothar Hermens wird Udo Fischer in den Rat nachrücken. Er ist schon lange in der Partei aktiv und in Kevelaer bestens bekannt.