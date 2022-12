Traditions-Veranstaltung in Mönchengladbach „One Love“ fürs Brauchtum im Borussia-Park

Beim letzten Heimspiel von Borussia Mönchengladbach in diesem Jahr stand ein bejubeltes Ergebnis von 4:2. Überraschend hoch hatte die Fohlenelf ausgerechnet am Elftenelften den Rivalen Dortmund besiegt. An diesem Abend flimmert über die Monitore in der Borussia-Loge ebenfalls ein 4:2. Doch statt Jubel herrscht Frust. Der deutschen Nationalmannschaft hilft das Ergebnis nicht, sie fliegt aus dieser eigenwilligen WM in Katar.