Vorweihnachtszeit in Mönchengladbach Verzierte Tannenbäume in der Innenstadt

Und die kommt gut an, sowohl bei den Kindern als auch bei manchen Passanten, die vorbeilaufen und das Spektakel bewundern. Eine Fußgängerin erfreut sich nicht nur daran, dass die Bäume auf der unteren Hindenburgstraße nicht mehr so trostlos aussehen, sondern auch wie viel Spaß die Kinder beim Schmücken haben. Das ist einer der zentralen Aspekte dieser Aktion. „Ich hoffe, dass die Kinder eine gute Zeit haben und schon mal in Vorweihnachtsstimmung kommen“, sagt Eva Baches vom Quartiersmanagement Gladbach & Westend. Das ist auch einer der Motivationsgründe für Liva Fogele-Tillmanns, Leiterin des Offenen Treffs im Jukomm. „Wir freuen uns sehr über die Aktion und hoffen, dass die Kinder Spaß haben und die Bäume schön sind.“ Ob Letzteres so ist, liegt im Auge des Betrachters. Das ist schließlich Geschmackssache. Klar ist aber, dass die Kinder sichtlich eine Menge Spaß an der Aktion haben und schon auf den nächsten Baum schielen, bevor sie mit dem Vorherigen fertig sind. Der Baumschmuck setzt sich in diesem Jahr fast überwiegend aus Spenden zusammen. Ähnlich wie im vergangenen Jahr, wo die Spendenbereitschaft besonders groß gewesen sein soll.