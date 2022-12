Ausstellung in Mönchengladbach Wie gemalte Geschichten Grenzen überwinden

Was liegt da näher, als ähnliche Themen im Vergleich beider Welten, Erfahrungen, Mentalitäten darzustellen. Allerdings, das ist Encabo wichtig, „immer ohne Wertung, eher als Spiel, um Neues sichtbar zu machen“. Wie sie denn selber auch malt: ideologiefrei, verspielt. Wenn Encabo eine Szene im öffentlichen Raum, zum Beispiel spielende Kinder auf den Eseln am Sonnenplatz oder Rastende auf Bänken im Stadtraum, fotografiert hat, skizziert sie ihre Bildvorstellung klassisch mit Stift. In diese Skizze werden die fotografierten Rentner, Kinder, Flaneur, Einkaufenden eingewebt, in Szenerien mit zumeist mildem Licht. So kann man die herrliche Gegenüberstellung des etwas kahlen Sonnenplatzes in Mönchengladbach mit einem belebten Platz voller Bäume in der spanischen Stadt Alameda genießen: beide Welten sind auf ihre Art schön; und gehören in Europa zusammen. So wie sie Yolanda Encabo in ihrem Herzen und auf der Leinwand, übrigens klassisch mit Ölfarbe bemalt, trägt und bewegt.