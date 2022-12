Naturschutz in Mönchengladbach Eine Mähwiese wird zum lehrreichen Biotop

Am Anfang ist der Wille. Dann kommt die Idee, auf die der Plan und schließlich die Umsetzung folgen. Im Fall einer etwa 1050 Quadratmeter großen Mähwiese in Hehn war da der Wille, dem Stück Land einen Sinn zu geben. Die Fläche soll ökologisch wertvoll und bestenfalls sogar lehrreich sein, so die Idee von Besitzerin Cora Hillekamp. Also holte sie sich den Naturschutzbund (Nabu) zur Seite, mit dem ein Plan entwickelt wurde, um die Wiese aufzuwerten. Und mit vereinten Kräften sowie der Unterstützung der Förderschule Paul-Moor-Schule wird Wirklichkeit aus der Idee, die exemplarisch und auf so viele Arten nachhaltig sein soll.