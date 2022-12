Kolumne Denkanstoß Advent – eine Achterbahnfahrt

Manchmal mache ich morgens mein Türchen vom Adventskalender auf und entdecke einen neuen Spruch. Heute war es: die Menschen lieben (Johannes 15,9-17). Dazu fällt mir einiges ein. Zum Beispiel das nächste „café welcome“ mit kleinen Adventsgeschenken und Liedern vorbereiten. Meine betagte Schwiegermutter im Krankenhaus besuchen und einfach Zeit mit ihr verbringen. Viel zuhören in der Seelsorge wie im Privaten. Mit Menschen sprechen und erfahren, was die Flucht vor dem Krieg in der Ukraine und in Syrien und im Jemen mit ihnen gemacht hat. Und sagen „welcome hier“, wie können wir dir helfen oder wo findest du Beratung und Unterstützung?