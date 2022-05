Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : Das ist Grünen-Kandidat Martin Wirtz

Mönchengladbach Der 38-Jährige musste sich im Wahlkampf oft heißen Diskussionen stellen – wegen des Ukraine-Kriegs und der Haltung der Bundes-Grünen. Und so denkt der Naturliebhaber aus Rheindahlen-Land.

Martin Wirtz ist 2016 in die Partei eingetreten. Grünaffin sei er aber immer schon gewesen, sagt der 38-Jährige, der es in den sechs Jahren immerhin schon bis zum Parteichef-Posten der Mönchengladbacher Grünen gebracht hat. Jetzt kandidiert er für den Landtag – mit zugegeben eher geringen Chancen auf einen Einzug in dieses Parlament. Denn nur mit dem Gewinn des Direktmandats im Wahlbezirk Mönchengladbach-Nord würde dies gelingen. „Es war eine bewusste Entscheidung, nicht für die Landesliste zu kandidieren“, sagt der Heilerziehungshelfer, der in der Eingliederhilfe für psychisch erkrankte Menschen in Rheydt arbeitet.