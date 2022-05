„NRW-Check“ – Umfrage zur Landtagswahl : Schwarz-Grün käme auf satte Mehrheit

Düsseldorf Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kann die CDU in den Umfragen noch einmal zulegen. Die Grünen verlieren zwar einen Punkt, für ein Zweierbündnis mit den Christdemokraten würde es aber locker reichen. Doch auch eine Ampel wäre rechnerisch möglich.

Fände bereits an diesem Wochenende die Landtagswahl in NRW statt, hätte Schwarz-Gelb keine Mehrheit mehr im Düsseldorfer Landtag. Das legt der „NRW-Check“ nahe, eine Forsa-Umfrage für die NRW-Tageszeitungen. Demnach würde die CDU von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst auf 32 Prozent der Stimmen kommen und läge vier Punkte vor der SPD mit 28 Prozent, die FDP verliert gegenüber dem letzten „NRW-Check“ von Mitte April noch einmal einen Punkt und landet bei sieben Prozent – zu wenig, um in einem Zweierbündnis mit der CDU weiter die Regierung zu stellen.

Schlechter sieht es nach einem Rückgang um zwei Prozentpunkte für die Sozialdemokraten für eine Neuauflage von Rot-Grün aus. Die Umfragen sehen sie nur noch bei 28 Prozent. Eine Mehrheit würde Rot-Grün damit knapp verfehlen. Nach Angaben der Meinungsforscher von Forsa haben es die Genossen nicht geschafft, den Mobilisierungsschub durch das überragende Ergebnis bei der Saarland-Wahl in NRW zu verstetigen. Vielmehr habe den Wahlkämpfern an Rhein und Ruhr zuletzt die Wahrnehmung der SPD im Bund ins Kontor geschlagen.

Der Wahlkampf in NRW hatte zuletzt insbesondere zwischen CDU und SPD an Schärfe gewonnen. Auch das habe Auswirkungen auf die Zahlen, sagt der Düsseldorfer Politologe Thomas Poguntke: „Man sieht, dass die CDU da einen kleinen Rückgang bei den Zufriedenheitswerten hinnehmen muss. Da ging es im Zuge des Rücktritts von Ministerin Ursula Heinen-Esser etwas runter.“ Das habe sich aber neutralisiert, weil es einen gegenläufigen Effekt durch die Ausspähaffäre und die Einlassungen von Gerhard Schröder und möglicherweise auch Thomas Geisel für die SPD gegeben habe, so der Professor der Heinrich-Heine-Universität. „Die Leute können zwar grundsätzlich gut zwischen Bund und Land unterscheiden. Aber derzeit schlägt die Bundespolitik ganz stark durch. Energie und Inflation sind die bestimmende Wahlkampfthemen.“ Tatsächlich gaben dem „NRW-Check“ zufolge 22 Prozent der Befragten Preissteigerungen und die Corona-Pandemie als größte Probleme des Landes an, gefolgt von Klima- und Umweltschutz (18 Prozent) und den Themen Mobilität und Bildung (17 Prozent).