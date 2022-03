15. Mai in Mönchengladbach : Diese 17 Kandidaten treten bei der Landtagswahl an

Mönchengladbach Der Kreiswahlausschuss hat die Vorschläge bestätigt. Welche Politiker in welchen Wahlkreisen an den Start gehen, welche Vorschläge abgewiesen wurden und wieso die Linke bei der Berufsbezeichnung auf Gendersternchen verzichten muss.

Der Kreiswahlausschuss hat die 17 Direktkandidaten aus Mönchengladbach für die Landtagswahl am 15. Mai bestätigt. Die Zulassung war der einzige Tagesordnungspunkt des Gremiums, das am Donnerstag im Rathaus Abtei getagt hat. Der „formale Akt“, wie Oberbürgermeister Felix Heinrichs das Prozedere zu Beginn der Sitzung bezeichnete, dauerte keine halbe Stunde.

Auffällig bei der Aufstellung: Die Parteichefs Jochen Klenner (CDU) und Andreas Terhaag (FDP) sind die einzigen Kandidaten, die bereits Mitglieder des Landtages sind – und beide treten im Norden an. Die übrigen Kandidaten sind neue Gesichter, von denen nun mindestens eines – der im Süden gewählte Direktkandidat – in den das künftige Parlament einziehen wird.

Zurückgewiesen und vom Beigeordneten Matthias Engel als „politisches Statement“ abgetan, wurde zudem der Versuch der Linken, die Berufsbezeichnungen der beiden Kandidaten ihrer Partei auf den Wahlunterlagen mit einem Gendersternchen (also „Erzieher*in“ und „Systemadministrator*in“) zu versehen. Die Verwaltung verwies dabei auf die Wahl 2017, bei der die geschlechterneutrale Bezeichnung ebenfalls gegen die geschlechterspezifische (in den aktuellen Fällen männlich) ersetzt wurde. Eine stattgegebene Beschwerde könnte den Druckauftrag nach hinten verschieben und dadurch den Wählern Zeit für die Wahl nehmen, so die Befürchtung der Verwaltung. Man wolle möglichst konkrete Vorschläge einreichen und alles auf den Weg bringen. Linken-Fraktionsgeschäftsführer Erik Jansen listete im Wahlkreisausschuss auf, wieso nach Auffassung seiner Partei ein Gendersternchen auf dem Wahlzettel möglich sein sollte. Unterstützung in den Reihen des Gremiums fand er damit aber nicht.