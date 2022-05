Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : Das ist CDU-Kandidat Jochen Klenner

Der 43-Jährige ist tief im Brauchtum verwurzelt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der 43-Jährige ist stadtbekannt und fest entschlossen im Wahlkreis 51 wieder zu gewinnen. Über seinen Werdegang, seine Person und seine Ziele.

Im Wohnzimmer stehen ein Piano und ein E-Schlagzeug, an der Wand hängt eine Gitarre. Dass Jochen Klenner musikalisch ist, sollte keine Überraschung sein, zeigte sich der CDU-Politiker doch in jüngster Vergangenheit öfter mal mit seiner Klampfe in der Öffentlichkeit – und sang sogar. In den eigenen vier Wänden musiziert der verheiratete Familienvater mit seinen beiden Kindern (neun und sechs Jahre alt). „Es macht mehr Spaß zusammen“, sagt er.

Klenner (43) will bei der Landtagswahl sein Mandat für die Christdemokraten behaupten. Die Chancen stehen gut. 2017 siegte er im Norden souverän. Und seither hat er seine Position in der Partei und Öffentlichkeit weiter gestärkt. Vergangenes Jahr etwa gewann er in einer Kampfabstimmung eindeutig die Wahl des CDU-Kreisvorsitzenden. Zwei Monate später wurde er konkurrenzlos als Landtagskandidat aufgestellt.

Bekannt ist der in Windberg wohnende Klenner in der Stadt. In Korschenbroich aufgewachsen und seit dem 18. Lebensjahr in Mönchengladbach wohnhaft, hat er seine Heimat nie verlassen. Der gelernte Redakteur weiß, was für einen Journalisten wichtig ist: ein Netzwerk. Und Kontakte knüpft Klenner nun seit Jahrzehnten – auch in den unzähligen Vereinen, die er mit seiner Mitgliedschaft beehrt: DRK, Awo, Kolping, Kinderschutzbund, Borussia, um Beispiele zu nennen. Dazu kommen Karnevalsgesellschaften und Schützenvereine. 2002 war Klenner Schützenkönig in Liedberg.

Zwei Jahre später trat er der CDU bei.

Auch als Politiker muss Klenner sein Netzwerk pflegen, sich selbst und seine Arbeit nach außen tragen. Im Wahlkampf vergeht kaum ein Tag, an dem der 43-Jährige keinen Beitrag über die sozialen Medien verbreitet: zu Besuch hier, im Beisein eines bekannten Politikers oder eines Lokalmatadors dort. Auf dem Medium sendet er, Diskurse müsse man vis-à-vis führen.

Grundsätzlich ruft Klenner zum offenen Dialog auf – in seiner Partei, aber auch unter den örtlichen Organisationen und Firmen. „Wir haben die Angebote. Und es gibt eine Lösung, wenn wir miteinander reden.“ Als Beispiel nennt er Therapien in den hiesigen Kliniken oder Projekte für den Kinderschutz. Passend: Gesundheit und Sicherheit gehören zu Klenners Schwerpunkt-Themen – auch in seiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter. Dort ist er Teamplayer, wie früher beim Fußball.

„Da ist man einer von 199.“

Sollte er Abgeordneter bleiben, will er weiter seine Stadt im Blick halten: „Ich kann in Düsseldorf über den Tellerrand gucken, aber bleibe mit Mönchengladbach verbunden und kann hier wichtige Dinge bewegen.“