Sozial- und Erziehungsdienst in Mönchengladbach : Erzieherinnen streiken für bessere Arbeitsbedingungen

Mönchengladbach Die ersten beiden Verhandlungsrunden zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Vertretern der Arbeitgeber blieben ohne Ergebnis. Mitte Mai geht‘s weiter. Das fordern beide Seiten.

Am Alten Markt in der Mönchengladbacher Innenstadt kamen am Mittwoch, 4. Mai, laut Polizei und den Veranstaltern deshalb 450 Menschen zusammen. Etwa 150 weniger als angemeldet. Der Demonstrationszug startete um zehn Uhr am DGB-Haus in der Rheydter Straße, von dort aus liefen die Streikenden zum Alten Markt.