Abschiedskonzert in Mönchengladbach : Udo Witt reicht seinen Dirigentenstab weiter

Udo Witt war 20 Jahre lang Kirchenmusikdirektor in der evangelischen Hauptkirche in Rheydt. Jetzt hat er sich verabschiedet. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Nach 20 Jahren als Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Rheydt verabschiedete sich der Kirchenmusikdirektor mit einem festlichen Chor-und Orchesterkonzert.

Am 30. November 2002 hob Udo Witt als frisch gewählter Kantor zum ersten Mal in der evangelischen Hauptkirche Rheydt den Taktstock für das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Nach diesem Beginn kamen in den kommenden 20 Jahren an die 40 Aufführungen hinzu – von den Passionen Johann Sebastian Bachs über die Requiemvertonungen von Mozart, Brahms und Verdi, dem „Elias“ und dem „Paulus“ von Mendelssohn und Haydns „Schöpfung“ bis zum „Dresdner Requiem“ von Rudolf Mauersberger.