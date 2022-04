Kunstwerke für Mönchengladbach : Ein Geschenk fürs Museum Abteiberg

Mönchengladbach Jahrelang begleitete Annelie Pohlen das Museum Abteiberg als Kunstkritikerin. Nun überlässt sie dem Haus 30 Werke zeitgenössischer Kunst. Das Konvolut hat Anknüpfungspunkte an die Andersch-Sammlung, die das Museum 2017 erwarb.

Wenn Annelie Pohlen von Werken ihrer Sammlung spricht, ist die Expertise immer auch begleitet von persönlichen Erinnerungen und Bekenntnissen. Sie wolle nicht, dass die Sammlung nach ihrem Tod „zerfleddert“ werde, begründet die Kunsthistorikerin, Kritikerin und ehemalige Direktorin des Bonner Kunstvereins ihre Entscheidung zur Schenkung von Teilen der Sammlung an ausgewählte Häuser. Ein Konvolut von 30 Werken zeitgenössischer Kunst geht an das Museum Abteiberg .

Auch bei dieser Geste spielt neben der Wertschätzung für das Haus und seine Leiterin Susanne Titz die persönliche Beziehung eine Rolle. Die nahm ihren Anfang in einem Versprechen. Im Museum Abteiberg war den Kunstkritikerinnen Annelie Pohlen und Renate Puvogel im Juli 2018 der Rheinlandtaler für ihre regional und international wirkende Arbeit für die Gegenwartskunst im Rheinland verliehen worden. Titz hatte Pohlen an dem Tag einen persönlichen Besuch zugesagt und ihr Versprechen auch eingehalten.

Wohlwissend um den Erwerb der umfangreichen Kollektion von Fluxus-Kunst der Andersch-Sammlung durch das Museum, hatte die Gastgeberin Titz zunächst im Scherz gefragt, ob nicht noch mehr Kunst dieser Bewegung in Mönchengladbach erwünscht sei. So erzählt Pohlen rückblickend von der persönlichen Begegnung im Umfeld der eigenen Sammlung.

„Private Sammlungen erzeugen oft besondere Zusammenhänge. Die Offerte von Annelie Pohlen vor eineinhalb Jahren ist für uns besonders schön. Wir konnten mit einer Kollegin Werke durchsehen, zu denen sie eine besondere Beziehung hat und zu denen fast durchgehend die von ihr geschriebenen Texte vorliegen“, schwärmt Titz im Dank für die großzügige Geste. Felicia Rappe, ihre Stellvertreterin und Leiterin der Sammlung am Museum, betont den Wert der Schenkung aus Sammlungsperspektive: Die Erweiterung schließe Lücken und berge direkte Anschlussstellen an die 2017 erworbene Sammlung Andersch. Zum Stichwort Fluxus betont Rappe, dass sich über die Ergänzung vermutlich neue Perspektiven ergeben werden.

Über die Andersch-Sammlung erhielt das Museum zum Beispiel frühe Arbeiten der 1933 geborenen Künstlerin Alison Knowles. Dieser Bestand ist nun ergänzt um zwei weitere Arbeiten der US-amerikanischen Künstlerin der Fluxus-Bewegung, etwa durch das Relikt einer von Knowles 1989 am Bonner Kunstverein durchgeführten Performance. Die Aufführung war eine von vielen Aktionen, die Pohlen 1989 zum Happening „Taking fluxus Around for a drive“ an verschiedenen Plätzen der Stadt organisierte. Der fließende Charakter von Figur und Textlinien sowie auch das Fragile seien typisch für Knowles, erzählt Pohlen beinahe zärtlich vor Knowles‘ Blatt „Blowing the Line Along“.