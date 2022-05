Mai-Kundgebung in Rheydt : Gewerkschaften fordern gerechte Bildungschancen

Rheydt Solidarität mit der Ukraine, nachhaltiger Strukturwandel und gerechte Bildung – die Forderungen waren vielfältig bei der Mai-Kundgebung in Rheydt.

„Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine , die unter dem russischen Angriffskrieg leiden, und den Menschen in Belarus und Russland , die sich gegen diesen Krieg wenden“, sagte Patrick Stock, Vorsitzender des DGB-Stadtverbands Mönchengladbach . Oberbürgermeister Felix Heinrichs appellierte daran, den Krieg sofort zu beenden. 30 Jahre des Friedens hätten offenbar nicht ausgereicht, sich für immer von Gewalt und Krieg zu lösen. Neben Krieg und Pandemie sprach er den Strukturwandel nach dem Auslaufen der Braunkohleförderung an. Dieser müsse nachhaltig gestaltet werden, so Heinrichs, und könne nur solidarisch zwischen innovativen Unternehmen und Gewerkschaften gelingen. Diese Solidarität sei bei den Gewerkschaften gegeben, so Stock, „nicht nur am 1. Mai.“ Undemokratischen Bestrebungen wie denen von Querdenkern müsse entgegen gewirkt werden, sagte er. Dazu bedürfe es aber gut ausgebildeter Menschen.

In der Pandemie seien die Belastungen für viele Menschen – in der Pflege, der Schule, der Kita, bei der Polizei oder anderen Branchen – enorm gewesen. „Gerade Corona hat deutlich gemacht, wie wichtig ein handlungsfähiger öffentlicher Dienst ist. Wer die Axt an den öffentlichen Dienst legt, gefährdet die Zukunft von Nordrhein-Westfalen“, so Vittinghoff. Dazu gehöre auch ein gutes Bildungssystem. So hapere es gewaltig bei der Chancengleichheit der Kinder. „Kein Bundesland gibt so wenig für Bildung aus wie unseres“, kritisierte sie. Es sei beschämend, dass in Mönchengladbach 29 Prozent der Kinder in Armut leben würden. Vittinghoff: „Es zerreißt uns als Gesellschaft, dass wir das zulassen.“