Yolanda Encabo stellt in Mönchengladbach aus : Surfer warten auf die nächste Welle

Yolanda Encabo stellt in der Galerie im Atelierhaus E71 aus. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

MÖNCHENGLADBACH Bei der Ausstellung von Yolonda Encabo im Atelierhaus E71 ist richtig viel los. Dynamisch springende Menschen und stimmungsvolle Landschaften wechseln sich ab. Woher die Künstlerin ihre Inspirationen hat.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Es ist viel los in der Galerie im Atelierhaus E71: Dynamisch springende Menschen, Surfer, die auf die nächste Welle warten, Flaneure auf dem Weg zum Strand und stimmungsvolle Landschaften hängen dicht an dicht an den Wänden. Doch es ist kein verwirrendes Überangebot an visuellen Eindrücken. „Die Bilder bilden Familien, die zusammenhängen“, erklärt die Künstlerin Yolanda Encabo.

Knapp 40 Bilder hat die Mönchengladbacher Malerin in die Galerie gebracht. Gemalt hat sie sie in den letzten drei Jahren: „Ich hatte viel Zeit“, erklärt sie augenzwinkernd mit Blick auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Den Besuchern erlaubt Encabos Auswahl einen ausgiebigen Spaziergang durch ihre Motivwelt. Natur, Strand, Menschen – das sind die Themen, die die Künstlerin seit Jahren in ihren Gemälden festhält. „Diese Motive bieten viele Möglichkeiten, die ich immer weiterentwickeln kann“, sagt sie. Ihre Technik: „Ich male ganz konservativ mit Ölfarben. Darin bleibe ich mir treu.“

1961 ist Encabo im spanischen San Sebastián geboren, seit 1995 lebt sie in Mönchengladbach, verbringt aber immer wieder viel Zeit in Spanien, tankt dort, wie sie erzählt, Energie und greift die südliche Stimmung auf. Ihr Künstlerleben teilt sie auf: In Spanien findet sie viele ihrer Motive, die sie zeichnend oder fotografierend festhält, in Mönchengladbach wählt Encabo aus diesem Fundus aus und setzt die Eindrücke in Ölgemälde um.

Da tummeln sich zum Beispiel die Surfer mit ihren Brettern im Wasser, sie blicken in eine gemeinsame Richtung. Ihre Ruhe, ihr Warten, ist angespannt. Jeden Moment könnten sie auf der nächsten Welle reiten. Der Strand, das Wasser ist ein weites Feld und erlaubt der Malerin das reizvolle Spiel mit der Spiegelung. Von angespannter Ruhe geht es in die Dynamik über. Viel Bewegung steckt in den „Springern“. Vor einem großen Baum entdeckt der Betrachter ein Gerüst, an dem flexible Seile hängen, in denen Menschen sich in einer speziellen Vorrichtung angeschnallt haben, um auf und abzuschwingen.

Indem Encabo die Perspektive des schwingenden Menschen malt, gelingt es ihr, den Betrachter mit in die Bewegung zu nehmen. Die Perspektive ist ein wichtiges Stilmittel der Künstlerin. Gerne blickt sie wie eine distanzierte Beobachterin von oben auf das Geschehen und bietet dem Betrachter so ungewöhnliche Blickwinkel an. Auch in den beiden großformatigen Landschaftsgemälden „Pastorale“ ist das so.