Konzert in Mönchengladbach : Udo Witt gibt sein Abschiedskonzert in Rheydt

Mönchengladbach Fast 20 Jahre war der Kirchenmusikdirektor Kantor an der evangelischen Hauptkirche. Nun verabschiedet sich Udo Witt am Sonntag, 1. Mai, mit einem Konzert mit Bartholdys Sinfonie Nr. 2. Es gibt noch Karten

Nach 47 Dienstjahren geht Kirchenmusikdirektor Udo Witt nun in den Ruhestand und verabschiedet sich mit der Aufführung der Chorsinfonie „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Sein Nachfolger an der evangelischen Hauptkirche Rheydt wird Pascal Salzmann.

Udo Witt wurde 1956 in Rheydt geboren und erhielt Orgelunterricht beim Kantor der Hauptkirche, Karl-Bernhard Meyer. Nach dem Abitur am Hugo-Junkers-Gymnasium und Zivildienst im „Haus am Buchenhain“ übernahm er die vakante Organistenstelle der Ev. Kirchengemeinde Kelzenberg, gründete dort einen Kirchenchor und die Reihe der „Kelzenberger Abendmusiken“. Er studierte Kirchenmusik an der Musikhochschule Köln, Orgel bei Prof. Stockmeier, Chor- und Orchesterleitung bei Prof. Frederichs. A-Examen mit Auszeichnung in Chor und Orchesterleitung.