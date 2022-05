Autoren aus Mönchengladbach : So ist der neue Thriller von Hoeps und Toes

Mönchengladbach Im neuen Thriller „Der Tallinn Twist“ erzählt das Autorenduo Thomas Hoeps und Jacques Toes von Spionage, Wasserrechen und einem Europa am Rand des zweiten kalten Krieges.

Das erste, was er von Hoeps gelesen habe, sei dessen Analyse zur Kultur in Mönchengladbach gewesen, merkte Brollik in Richtung des ehemaligen Kulturamtsleiters an. Er versprach die Begegnung mit einem spannenden Krimi. Es geht um einen Spionagefall in der Europäischen Union, um Wasserrechte in Tallinn, deren Vertragsabschluss gefährdet ist, und außereuropäische Geheimdienste. Die Figur Marie Vos, Lesern des Buches „Die Cannabis-Connection“ vertraut, arbeitet inzwischen bei der Anti-Betrugseinheit der EU in Brüssel. Die Handlung führt von Brüssel nach Estland und wieder zurück in die Heimat des Europäischen Parlaments. Thema sei auch die Angst der Balten vor dem Nachbarn Russland. Der Krieg in der Ukraine zeige, dass deren Sorge nicht übertrieben sei, so Hoeps. Er und Toes wählten einen zündenden Einstieg: In kurz gereihten Rufen orderten sie im Namen ihrer Hauptfigur ein Taxi. Mit Hilfe des Smartphones spielte Toes passende Geräusche ein. Über Blickkontakte spielten sich beide die Einsätze in Dialogform zu. Den „Klagegesang“ eines Südländers über die Esten begleitete Hoeps mit theatralischer Geste.