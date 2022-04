Neue CD aus Mönchengladbach : Wie der Verlust von Heimat klingt

Das Byggesett Orchestra beim Pop Paradiso Festival im Abteigarten im Jahr 2021. Foto: Dieter Mai

Mönchengladbach 1995 komponierte Georg Sehrbrock mit „Sold Out Land“ eine musikalische Auseinandersetzung mit dem Braunkohletagebau und seinen Folgen für die Region. Das Byggesett Orchestra hat die Komposition jetzt neu eingespielt.

Ein Ländler zur Eröffnung lässt die weiten Felder des Niederrheins imaginieren. Unzerstörte Landschaft. Die Liebe Georg Sehrbrocks für das Werk von Philip Glass und dessen musikalische Landschaftsbetrachtungen findet in angedeuteten Minimal-Music-Strukturen ihren Ausdruck. Dann schleicht sich eine melancholische, von Ralf Aussem komponierte Melodie ein. Streicher. In unverkennbar niederrheinischem Idiom erinnert sich ein Bewohner in eingespielten Interview-Schnipseln an die verloren gegangene Heimat. Als Markus Türk, der wohl „niederrheinischste“ aller deutschen Jazz-Musiker mit seiner melancholisch gedämpften Trompete einsetzt, ist es mit der Contenance des Rezensenten vorbei.

Das geht nicht nur ihm so: „Manche hatten Tränen in den Augen.“ Man merkt es Georg Sehrbrock an, wie sehr ihn das Erlebnis bewegt hat, sein musikalisches Frühwerk nach 27 Jahren erneut mit großem Orchester vor Publikum aufzuführen. Als Sehrbrock im Oktober 2021 „Sold Out Land“ gemeinsam mit dem Jugendsymphonieorchester der Stadt Mönchengladbach (JSO) und seiner aktuellen Band Byggesett Orchestra in der altehrwürdigen Mönchengladbacher Kaiser-Friedrich-Halle zu Gehör brachte, war im Parkett nicht nur das kulturbeflissene Gladbacher Bildungsbürgertum versammelt. Dort saßen auch junge Aktivistinnen neben Bewohnern jener Dörfer, die in den letzten 30 Jahren dem Braunkohletagebau weichen mussten.

Im CD-Booklet zu „Sold Out Land“ erinnert sich Sehrbrock daran, wie er in den 1980er-Jahren auf ausgedehnten Fahrradtouren die linksrheinische Braunkohleregion erkundete. Er schreibt vom Herumstreunen durch verwilderte Gärten und verlassene Häuser, vom „Duran-Duran-Poster, das im Wind flatterte, der durch die zerbrochenen Fenster wehte.” Würde in einem der mit dem euphemistischen „Neu“-Präfix benannten „Ersatzdörfern“ jetzt irgendwo ein „neues“ Duran-Duran-Poster hängen?

Georg Sehrbrock hat eine Grundausbildung an Klavier und Kirchenorgel. Foto: Dieter Mai

Im Herbst 2020 hatte Georg Sehrbrock einen Anruf von Christian Maleskov, dem Leiter der städtischen Musikschule erhalten: Ob er sich vorstellen könne, „Sold Out Land“ im Zuge der Ensemblia 2021 abermals aufzuführen. Es passe so gut zum Themenkreis Landschaftszerstörung im Mönchengladbacher Süden. Die Anfrage stürzte den Musiker zunächst in ein Dilemma. War es doch 1995 schon einmal zu einer Aufführung für Band und Orchester gekommen, an die sich Sehrbrock heute nur noch ungern erinnert. Ort des Geschehens war das damalige Schauspielhaus Mönchengladbach – jener vielgerühmte Theaterbau von Paul Stohrer, der mittlerweile dem „Minto“ gewichen ist.

Sehrbrocks Band, das war seinerzeit die Formation Belgium, bestehend aus Sehrbrock an den Keyboards sowie den Gladbacher Musikern Frank Mevissen (Plexiphones) und Ralf Aussem (Sun, Twelve Drummers Drumming). Auch jene Aufführung war ein gemeinsames Konzert der Band mit dem Jugendsinfonieorchester, das Stück selber eine Auftragsarbeit für die Stadt Mönchengladbach zur Ensemblia 1995. Zwar gab es damals reichlich Applaus im ausverkauften Haus, die Band aber war mit der Umsetzung nicht zufrieden, sodass Arrangements und Tonmaterial tief im Archiv verschwanden. Von der eigentlich damals schon geplanten CD-Produktion sprach zu diesem Zeitpunkt niemand mehr.

Als Georg Sehrbrock der überraschende Anruf des Musikschulleiters erreicht, beschließt er, die damalige Scharte ein für alle Mal auszuwetzen. Gemeinsam mit seinen aktuellen musikalischen Mitstreitern, Bassgitarrist Peter Körfer, Drummer André Hasselmann und Trompeter Markus Türk, beginnt er mit den Proben.

Parallel arbeitet der Komponist Rüdiger Blömer am Orchester-Arrangement für das Jugendsinfonieorchester. Die mehrmaligen Corona-bedingten Zwangspausen in der Vorbereitung auf die neuerliche Aufführung nutzen Sehrbrock und Band dazu, das alte Material komplett neu einzuspielen und in die Vorbereitungen für eine CD-Produktion einzusteigen.

Dabei entstehen große Teile der ursprünglichen Komposition völlig neu und es bleiben nur die drei Leitmelodien stehen. An die Stelle des Symphonieorchesters beim Mönchengladbacher Konzert tritt bei der Arbeit im Studio das Magenta Streichquartett, ergänzt um digitale Samplingtechnik. In die endgültige Produktion des Albums fließen zusätzlich Teile der Originalaufnahmen aus dem Live-Mitschnitt ein. Die Finanzierung der CD-Produktion sichert die über die Jahre aufgebaute Byggesett-Fangemeinde. Das von der Band initiierte Crowdfunding ist in kurzer Zeit abgeschlossen.

Streicher und Orchester setzen mit schweren Moll-Akkorden ein. Elektronisches Pulsieren gebiert einen Pink-Floyd-Moment. Dazu werden teils Original-Tonspuren aus dem Konzert in der Kaiser-Friedrich-Halle eingesetzt. Dort waren ergänzend Drohnenbilder von der gigantischen Wunde gezeigt worden, die der Tagebau nur wenige Kilometer weiter südlich in die Landschaft gerissen hat.

Dies war der Moment, in dem beim Konzert die Tränen flossen. Marimbaphon-Klänge modellieren die Schritte der Demonstranten auf ihrem Marsch für den Erhalt der Landschaft.