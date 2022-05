Wohnen in Mönchengladbach : Ministerin Scharrenbach fordert Bau von mehr Sozialwohnungen

Mönchengladbach Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) wünscht sich mehr sozialen Wohnungsbau in Mönchengladbach. Bei einer Podiumsdiskussion sprachen auch Direktkandidaten über das Thema.

Scharrenbach zog bei dem Treffen in Mönchengladbach einen Vergleich zu Köln, das zwar etwa viermal so viele Einwohner wie Mönchengladbach hat, aber um ein Vielfaches mehr Fördermittel abrufe. „Von 2017 bis 2020 hat Mönchengladbach in Summe 37 Millionen Euro abgerufen, Köln eine halbe Milliarde Euro“, sagte Scharrenbach. Die Ministerin kündigte an, dass freibleibende Fördermittel unterhalb den Kommunen auch „geschoben“ werden könnten: „In der Wohnungsbauförderung scheitert kein Projekt am Geld.“