Premiere in Mönchengladbach : Fest der Harmonie zum Ende des Ramadan

Viel los beim Eid al Fitr in Rheydt. Die Menschen feierten gemeinsam das Ende des muslimischen Fastenmonats. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach In Rheydt feiern Muslime und Nicht-Muslime, dass der Fastenmonat vorbei ist. Erstmals in dieser Form und Größe. Was den Menschen wichtig war.