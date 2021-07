Kultur in Mönchengladbach : Bunker lädt ein zum Konzert für die Katz

Mönchengladbach Mit Comics, Katze Rudy, dem litauischen Akkordeon-Star Martynas Levickis und der Schauspielerin Nina Hoger wartet die Kulturreihe „Herbstzeitlose“ im Baudenkmal Güdderath auf. Bunker-Hausherr Bernhard Petz verspricht viel Unterhaltsames.

Eröffnet wird der kulturelle Herbstreigen mit einer anderen Prominenten: Schauspielerin Nina Hoger. Zu sehen war sie in vielen Gastrollen im „Tatort“, in „Die Pfefferkörner“, „Dr. Sommerfeld“ und auch als Gast in der Krimi-Serie „Bella Block“ ihrer Mutter Hannelore Hoger. Am 22. August entführt sie gemeinsam mit der Harfenistin Ulla van Daelen die Bunker-Gäste ans Wasser. „Der alte Klang und das Meer“ ist der Auftakt getauft. Hemingway lässt grüßen. Er handelt – passend zu den gerade erst gelockerten Beschränkungen der Pandemie – von der Sehnsucht nach Ferne, Nähe und Meer.

Ein tierisches Experiment plant Petz für den 18. September mit einer seiner neun Katzen, Rudy. Wie doppeldeutig das „Konzert für die Katz“ am 18. September ist, begriff der Bunkier und Berufsmusiker erst im gerade zurückliegenden, langen Lockdown: „Vieles, was wir in der Kultur gemacht haben, war in dieser Zeit tatsächlich für die Katz.“ Der Ausgangspunkt aber war ein anderer. Eine der Katzen von Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bernhard Petz – Rudy – erwies sich als Musikliebhaberin. „Es ist die musikalischste Katze, die ich kenne“, sagt Petz. „Rudy konnte bei ihrem Besitzer nicht bleiben, weil er eine Tierhaarallergie hatte. Also zog die rote, scheue Katze bei uns ein. Wenn ich in den Bunker ging, hat mich Rudy regelmäßig an den Flügel gebettelt – und ich spiele wirklich nicht gut Klavier“, sagt der Tuba-Spieler der Niederrheinischen Sinfoniker. Wenn er übe, sitze Rudy neben ihm auf einem Stuhl.