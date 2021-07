Kultur in Mönchengladbach : Hutübergabe am Chapeau Kultur

Hutübergabe am Chapeau Kultur

Kultur in Mönchengladbach

Übergabe des „Goldenen Chapeau“ an die Mitglieder des TKV MG. Foto: Askim Erdogan

Mönchengladbach Zwei Jahre gab es zahlreiche Kultur-Veranstaltungen im Chapeau Kultur in Rheydt. Dann liefen die Fördergelder aus. Jetzt hat der Teamverbund für kulturelle Vielfalt die Einrichtung übernommen – mit einem goldenen Hut und vielen Plänen.

Der „Teamverbund für Kulturelle Vielfalt“, kurz TKV MG, hat das ehemalige Chapeau Kultur an der Bahnhofsstraße übernommen. Zwischen 2018 und 2020 gab es in der Einrichtung rund 600 Kultur-Veranstaltungen, ehe am Ende des Vorjahres die Förderung „Soziale Stadt Rheydt“ auslief. Der kulturelle Treffpunkt soll aber weiterleben.