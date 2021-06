Galerie in Mönchengladbach : Bei Karstadt gibt’s wieder was zu sehen

Rheydt Die Schaufenster des ehemaligen Warenhauses sind zur Galerie geworden. Die Kunstwerke entstanden in Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein.

Der Rheydter Marktplatz ist an diesem sommerlichen Nachmittag munter belebt: Menschen flanieren, kaufen in der Innenstadt etwas ein oder ruhen sich gemütlich aus, Kinder und Jugendliche springen durch den Springbrunnen. Seit einigen Tagen vermischen sie alle sich auf dem Marktplatz auf besondere Weise mit einer neuen Schar von Menschen. Die allerdings sind gemalt. Da die Gemälde in den großen Schaufenstern des ehemaligen Karstadt-Gebäudes hängen, bietet der Blick auf sie gleich zwei Perspektiven: Einmal die auf die großformatigen, expressiv gemalten Köpfe, die von den Kanten der Leinwände aus ins Bild ragen. Und gleichzeitig durch die Reflexion der Schaufenster die Perspektive auf die realen Menschen, die sich auf dem Marktplatz in Rheydt tummeln.