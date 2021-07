Kultur in Mönchengladbach : Ein Blick auf zehn Jahre Vereinsgeschichte

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der ehrenamtliche Verein „Kulturkram“ besteht seit mittlerweile zehn Jahren. Gegründet wurde er, um die lokale Kulturszene zu vernetzen.

Seit Mai 2011 setzt sich der ehrenamtliche Verein „Kulturkram“ für ein vielfältiges kulturelles Leben in und um Mönchengladbach ein. Zum zehnten Geburtstag haben ehemalige und aktuelle Mitglieder in den sozialen Medien persönliche Erinnerungen und Einblicke zum Verein geteilt. Außerdem fand eine digitale Geburtstagsfeier statt.

Bedingt durch die Pandemie kann der Verein derzeit noch nicht viele Veranstaltungen organisieren. Im Hintergrund ist er aber weiter aktiv und versucht nach eigenen Angaben, sobald es möglich ist wieder nach draußen in die Stadt zu finden.

In seinen zehn Jahren Geschichte hat sich „Kulturkram“ als Verein etabliert, der – zunächst stark studentisch geprägt – offen gegenüber interessierten Menschen jeglichen Alters ist, die dem Verein durch ihre Persönlichkeiten, Interessen und Fähigkeiten immer wieder neue Impulse zu geben vermochten. „Alle waren und sind herzlich eingeladen, den Verein selbst mitzugestalten und die Kulturszene in Mönchengladbach zu bereichern“, sagt Kulturkram-Mitglied Sonja Tucinskij.

Gegründet wurde der Verein von 15 Studierenden, die gemeinsam an einem Seminar teilnahmen. Mitbegründerin Sineag Kleikamp erklärt: „Uns fehlten hier einfach Kulturangebote und eine Vernetzung der lokalen Kulturszene. Aber statt zu meckern, haben wir unsere Erfahrungen und Fähigkeiten genutzt, um neue Impulse in der Kulturarbeit zu setzen.“ Der Verein ist gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Heute setzt sich „Kulturkram“ – neben der Vernetzung der Kulturszene – dafür ein, Kultur in den Alltag und zu den Menschen zu bringen. Gefördert wird der Verein dabei durch das Kulturbüro.