Kurzkritik Kultur Mönchengladbach : Vernissage „Hot Seven“ – Kunstvoller Jackpot im Art Casino

Mönchengladbach Mit der neuen Ausstellung „Hot Seven“ präsentieren im Art Casino an der Waldhausener Straße sechs junge Künstler ihre Werke. Per QR-Code führt der Raumplan nachhaltig durch die Ausstellung.

Wo einst einarmige Banditen standen, prallen nun die unterschiedlichsten Stile, Arbeitsansätze und Materialien aufeinander. Franziska Blankmann etwa passt mit ihrer Kunst perfekt zum urbanen Flair der ehemaligen Spielhalle. In Kultkneipen skizzierte sie die Szenerie auf Barzetteln, arbeitete sie schließlich in Aquarell aus und liefert so Einblicke in das schlagende Herz der Nachtszene. Pawel Klatt arbeitet abstrakt und objektkundlich mit Styrodur, während Moritz Paulus aus der Graffiti-Szene stammt und mit Spray und Tape vor allem Köpfe und menschliche Formen verewigt. Sein großformatiges Kunstwerk in der kleinen Galerie bricht den Raum im aufregenden Kontrast zu dem Triptychon von Anna-Katharina Spelten. Sie setzt sich in ihrer Kunst besonders kritisch mit der CO2-Vergasung von Schweinen in der herkömmlichen Schlachtung auseinander und trifft einen emotionalen Nerv, wenn Leid und angsterfüllte Augen auf kunstvolle anatomische Zeichnungen treffen, die die sehr ähnlichen Organe von Mensch und Schwein gegenüberstellen.