Kultur in Mönchengladbach : Ensemblia 2023 geht wieder in die Stadtteile

Nicolas Collins aus New York spielte in St. Antonius Wickrath. Foto: NC-SFEMF

Mönchengladbach Experimentelles, Skurriles, Raritäten stehen im Mittelpunkt des Kunstfestivals Ensemblia, das in diesem Jahr mit einem neuen Konzept an den Start ging und auch noch mit Corona-Bedingungen zu kämpfen hatte. Kulturdezernent Gert Fischer zieht trotzdem eine positive Bilanz.

Die von jeher auf Experimentelles angelegte Ensemblia ist ein kulturelles Pflänzchen, das liebevoll gehegt werden muss. Kein Blockbuster im Kulturleben. Zum ersten Mal in seiner über 40-jährigen Geschichte fand das Festival in Wickrath statt. Doch nicht nur deswegen waren die von der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) organisiert Veranstaltungen eine Zitterpartie. „Neues Konzept, neuer Ort, der kurzfristige Entschluss, das Festival stattfinden zu lassen, und Corona. Wir waren schon in Sorge, dass alles schief geht“, sagt Kulturdezernent Gert Fischer. Ist es aber nicht.

Auch wenn sich das Publikum bisweilen etwas rar machte, ist Peter Schlipköter, Geschäftsführer der MGMG, ebenfalls nicht unzufrieden: „Wir hatten mit Bellchild in der Adolf-Kempken-Halle ein ausgebuchtes Konzert. Auch das Konzert mit Nils Quak und Asmut Tietchens in der Kirche St. Antonius ist gut angenommen worden. Und natürlich die Lesung mit Kontrabass im Güdderather Bunker.“ Der logistische Aufwand, bei der Freilichtbestuhlung an der Alten Schule Wanlo, wo ein Trio mit zwei Alphörnern und Sängerin aufspielte, sei „eine gelegentlich grenzwertige Herausforderung“ gewesen. Doch das MGMG-Team um Projektleiterin Petra Riederer-Sitte habe für alle Probleme, darunter Hygienekonzept und Online-Anmeldepflicht, geeignete Lösungen gefunden. „Für mich war es die bisher sechste Ensemblia, für die ich die Verantwortung habe“, sagt Riederer-Sitte. „Wir sind in Wickrath auf so viele kooperative nette Menschen getroffen.“