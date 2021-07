Am 10. und 11. Juli : Damit startet das neue Kulturprogramm am Schloss Ringenberg

Hamminkeln Der neue Förderverein ist offiziell gegründet worden. Die inhaltliche Ausrichtung wird sofort deutlich – zum Start gibt es ein Wochenende von „Heimatklang“ bis großer Kultur. Worauf sich die Zuschauer freuen können.

Angebot In der Gründungssitzung wurde nach Angaben der Stadt programmatisch ein breit gefasstes Angebot angesprochen. Ausstellungen, Lesungen, Veranstaltungen sowie Vorträge und Diskussionen und Maßnahmen, die zur Förderung von Kunst und Kultur im Schloss Ringenberg und im Stadtgebiet beitragen, stehen an.

Diesen Aspekt hob am Donnerstag Rita Nehling-Krüger vom Fachbereich Bildung und Kultur im Rathaus hervor. Beispielhaft steht da das verkündete Programm mit einem Hochkaräter zum Start. Pianist Götz Alsmann mit Band kommt am Samstag, 10. Juli, zum Doppelkonzert um 17.30 und 20 Uhr nach Ringenberg. Es geht um ganz viel „L.I.E.B.E.“, so der Titel des Programms. Karten gibt es noch für beide Auftritte. Hoffnungsvoll wird auf möglichst gutes Wetter gewartet, damit das einmalige Ambiente, der Vorhof des Schlosses, zur besonderen Geltung kommt.

Musikausbildung in Hückeswagen : Musikschule kündigt Gebührenerhöhung an

Das ist nicht alles an diesem Wochenende mit jeder Menge Schloss-Musik. Wichtiger Partner bei Veranstaltungen sind auch der Musikverein Ringenberg und die Musikschule Hamminkeln, für die Ulrich Ingenbold seine Konzerterfahrung und sein Können in Sachen Programm am Kulturort einbringt. Kreiert wurde der „Musik-Sonntag“ am 11. Juli. Nach klassischer Ringenberger Art gibt es um 11 Uhr eine Matinee mit alter Musik im Rittersaal. Der Eintritt kostet 15 Euro.