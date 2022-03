Polizei rät zu Vorsicht bei Inseraten : Ein Bunker-Platz für 10.000 Euro

Düsseldorf Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Bedrohungslage für den Westen werden im Internet Atombunker zum Kaufen und Mieten angeboten. Strafbar ist das nicht. Solche Offerten sollten aber gründlich geprüft werden, sagt die Polizei.

Sich für 10.000 Euro einen Platz in einem Atombunker sichern – das verspricht ein Anbieter auf dem Internetportal Ebay-Kleinanzeigen. Generell scheint die Angst vor einem nuklearen Schlagabtausch ähnliche Angebote zu befördern. So wird in NRW auch ein „nach Brandschutzkonzept sanierter“ Atomschutzbunker für 500.000 Euro zum Kauf offeriert, ein renovierter Luftschutzbunker zur Miete. Andere wiederum suchen für sich und ihre Familie einen funktionsfähigen Atomschutzbunker für den Ernstfall. Ob es sich bei den Angeboten um seriöse Inserate handelt, lässt sich schwer sagen. Das Landeskriminalamt NRW rät aber dazu, die Offerten gründlich zu prüfen. „Versuchen Sie diese vorab zu besichtigen, um zu sehen, ob sie auch tatsächlich existieren“, sagt LKA-Sprecherin Maren Menke.