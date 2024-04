MSV Duisburg vor dem Abstieg „Dann eben gegen Bocholt“

Noch heute erzählt man sich am Kalkweg rund um das Stadion die Anekdote mit Uwe Seeler, dem einstigen Stürmerstar des nicht mehr ganz so ruhmreichen Hamburger Sportvereins, als dieser in der allerersten Bundesligasaison 1963 angeblich nicht gewusst haben soll, wo der MSV genau beheimatet ist. „Wo liegt eigentlich dieses Meiderich?“, soll das 2022 verstorbene Idol damals gefragt haben. Was folgte war eine 0:4 Klatsche für den HSV – und „uns Uwe“ dürfte spätestens dann gewusst haben, wo dieses Meiderich liegt. Und das galt auch für den Rest der Fußballrepublik. Der Meidericher Spielverein war fortan ein Begriff. Lang, lang ist es her...