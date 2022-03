Fund im Ruhrgebiet : Menschliche Knochen in Bach entdeckt - Mordkommission ermittelt

Polizisten suchen an einem Bachlauf in Wetter an der Ruhr nach Spuren, nachdem Spaziergänger menschliche Knochen entdeckt hatten. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Foto: dpa/Alex Talash

Wetter an der Ruhr In einem Bachbett im Ruhrgebiet finden Spaziergänger menschliche Knochen. Diese sind laut erster rechtsmedizinischer Untersuchungen zwar schon Jahrzehnte alt, aber etwas alarmiert die Ermittler: Einige der Knochen sind mit Folie umwickelt.

Nach dem Fund mehrere Jahrzehnte alter menschlicher Knochen in einem Bachbett in Wetter an der Ruhr rätseln die Ermittler, ob sie es mit einem Gewaltverbrechen zu tun haben. Zwar konnte eine erste rechtsmedizinische Untersuchung den Verdacht, dass die Person gewaltsam ums Leben kam, zunächst nicht bestätigen, sagte Michael Burggräf von der Staatsanwaltschaft Hagen am Dienstag. Stutzig gemacht habe die Ermittler allerdings, dass einige der gefundenen Knochen in Plastikfolie eingewickelt gewesen seien. „Das deutet zunächst nicht auf eine natürliche Todesursache hin“, sagte Burggräf. Etwaige Schnittspuren an den Knochen konnten bei der Obduktion indes nicht bestätigt werden. Die eingesetzte Mordkommission ermittle weiter.