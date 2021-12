Sportstätten in Mönchengladbach : Die Angst vor dem 11,1-Meterpunkt

Reporter Sebastian Kalenberg hat sich die Mönchengladbacher Sportstätten genauer angeschaut: Im Vitusbad war er mit den Startblöcken zufrieden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Hält der Drei-Meter-Turm im Vitusbad, was er verspricht? Wird der Elfmeter bei Eintracht Güdderath wirklich aus elf Metern getreten? Und hängen die Basketballkörbe in der Mülforter Sporthalle hoch genug? Wir haben Sportanlagen in Mönchengladbach vermessen – und dabei einige Kuriositäten entdeckt.

Wenn die Kreisliga-Kicker vom FC Eintracht Güdderath einen Elfmeter verschießen, dann können sie sich zumindest einer kreativen Ausrede bedienen: Schluss mit halbgaren Schuldzuweisungen auf das falsche Schuhwerk oder schnöde Platzfehler. Denn der Elfmeterpunkt auf der Sportanlage in Güdderath ist vielmehr ein 11,1-Meter-Punkt! Ganze zehn Zentimeter weiter weg als vorgesehen, liegt das Leder dort bei einem Strafstoß. Kein Wunder also, dass da nicht jeder Ball so leicht versenkt werden kann.

Auch der Elfmeterpunkt bei Eintracht Güdderath entspricht nicht ganz den Vorgaben. Foto: Sebastian Kalenberg

Und das ist längst nicht die einzige Kuriosität auf der Sportanlage an der Kölner Straße. Direkt hinter dem Tor, das den FIFA-Regularien von 2,44 Meter in der Höhe und 7,32 Meter in der Breite sehr genau entspricht, steht das „Tor“ einer anderen Sportart – genauer ein „Field Goal“. Denn auf dem Platz, wo der FC Eintracht Güdderath seine Spiele austrägt, ist seit diesem Sommer auch das Football-Team vom Wolfpack Mönchengladbach beheimatet. Für beide Felder wurden die Markierungen auf dem Rasen schon vorgenommen: Und die zeigen – wir haben das nachgemessen – dass der Platz der Footballer auf beiden Seiten jeweils 1,10 Meter länger ist, als der Platz für den Fußball. Was zu der Kuriosität führt, dass mitten in der „Endzone“ der Footballer nun ein Fußballtor steht.

Der Drei-Meter-Turm konnte sein Versprechen hingegen nicht ganz halten. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Für Stefanie Radeck, Zweite Vorsitzende des Vereins für amerikanische Sportarten, ist das längst keine Besonderheit mehr. „Wir teilen uns eigentlich schon immer einen Platz mit anderen Fußballvereinen. Da ist so eine Doppelmarkierung auf dem Rasen die Regel. Ob dabei die korrekten Abstände eingehalten worden sind, prüfen wir natürlich auch. Zehn Yards sollten die Linien voneinander entfernt sein“, erklärt Radeck. Kurze Umrechnung in das uns bekannte Längenmaß: 9,144 Meter also. Bei den Wolfpacks vermessen wir zwischen der 40 und 50 Yard-Markierung einen Abstand von 9,02 Metern. „Ein bisschen weniger als es sein sollte“, sagt Stefanie Radeck. Problematischer als die wenigen Zentimeter Unterschied waren für die Footballer zu Beginn der Saison aber sowieso die nicht bewegbaren Fußballtore in der Endzone. Da mussten die Akteure des Wolfpacks noch gehörig aufpassen, wenn sie einen Touchdown erzielten.

. In der Sporthalle in Mülfort gab es Unterstützung von Rüdiger Reichartz, Handball-Abteilungsleiter beim Rheydter TV. Und siehe da: Das Handball-Tor ist exakt zwei Meter hoch. Foto: Sebastian Kalenberg

Aufpassen musste auch das Vitusbad – und zwar bei der Anschaffung der neuen Startblöcke am Schwimmbecken. Die Fläche zum Absprung muss zwischen 50 und 75 Zentimeter über dem Wasserspiegel liegen, damit dort Wettkämpfe stattfinden dürfen. Und der Zollstock verrät: exakt 70 Zentimeter. „Das gehört zu den Richtlinien für Wettbewerbe, daran haben wir uns natürlich orientiert“, erklärt Badleiter Gebhard Klein, der hofft, dass die Startblöcke auch bald regelmäßig für solche genutzt werden können. „Im Sommer 2020 haben wir die Blöcke neu aufgestellt. Seitdem konnte hier ja leider nicht wirklich viel stattfinden. Wir hoffen, dass die Tribüne dann möglichst bald wieder voll sein kann.“ Weniger genau schaut das Vitusbad auf die Höhe seines Sprungturms. „Dort finden ja keine Wettkämpfe statt“, erklärt Klein. „Da geht es nur um den Spaß und es muss nicht exakt passen.“ Das tut es nämlich auch nicht. Beim Messen fällt auf: Der Drei-Meter-Turm ist in Wahrheit ein 2,96-Meter-Turm.

Beim Basketballkorb fehlten fünf Zentimeter. Foto: Sebastian Kalenberg