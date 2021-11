Polizei bedankt sich für Mithilfe : Vermisster 81-Jähriger aus Duisburg wieder zu Hause

Duisburg/Mönchengladbach Nach einer längeren Irrfahrt mit seinem Wagen über den Niederrhein ist der vermisste 81-jähriger Duisburger am Samstagabend wohlbehalten wieder zu Hause angekommen.

Der Mann hatte am Donnerstagabend innerhalb Duisburgs nach Hause fahren wollen, sich dabei aber verfahren, wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete. Seit dem Mittag hatte die Polizei nach dem Mann gefahndet. Es wurde vermutet, dass er orientierungslos ist und sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei dankte am Abend allen aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, ohne weitere Einzelheiten zur Rückkehr zu nennen.